Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Olayında Yıllarca Adayı Ziyaret Eden Hillary Clinton'ın Yargılanması İstendi
Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Olayında Yıllarca Adayı Ziyaret Eden Hillary Clinton'ın Yargılanması İstendi
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu isimlerin arasında Michael Jackson ve Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün bu kan dondurucu listeye herkesin tanıdığı bir isim daha eklendi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kız ve erkek çocuklarına cinsel istismar uygulamak için gizli bir sistem kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'i mutlaka duymuşsunuzdur.
Bu suçlamalaradan sonra yargılanmayı beklerken intihar edip hayatına son veren Epstein'in tüyler ürperten davasında sürekli olarak yeni gelişmeler ile karşı karşıya kalıyoruz.
Dava ilerledikçe ortaya çıkan 200 kişilik isim listesinde yer alan tanıdık yüzler herkesi oldukça şaşırtmıştı.
Çünkü listede ünlü aktör Tom Cruise'dan Bill Clinton'a Prens Andrew'den Donald Trump'a kadar birçok isim yer alıyor.
Sürekli olarak gelişmeler yaşanan davada yıllardır pedofili ile suçlanan Michael Jackson'ın da ismi yer almış ancak Jackson'ın geçtiğimiz saatlerde aklandığını öğrenmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suların bir türlü durulmadığı Jeffrey Epstein davasında yer alan yeni isim ise herkesi çok şaşırttı.
Epstein davasında adı geçen yeni isim Amerika Birleşik Devletleri'nin 67. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton oldu.
Hollywood Yüzleri'nden Berk Yılmaz'ın haberine göre ortaya çıkan son dakika haberinde 17 mağdur Hillary Clinton'ın da bu davada yargılanmasını istedi.
Bu 17 kişinin yanı sıra adanın aşçısından bahçıvanına hatta temizlik görevlilerine kadar birçok çalışan Hillary Clinton'ın adayı sürekli olarak ziyaret ettiğini ve reşit olmayan çocuklar ile eğlendiğini iddia etti.
Kan donduran bu dava hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın