Pedofili Suçlusu Jeffrey Epstein Olayında Yıllarca Adayı Ziyaret Eden Hillary Clinton'ın Yargılanması İstendi

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu isimlerin arasında Michael Jackson ve Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün bu kan dondurucu listeye herkesin tanıdığı bir isim daha eklendi.

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