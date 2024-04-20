Paylaşımı Neden Sildi? Yarım Milyonluk Lüks Saate “Helal Para” Savunması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta taktığı yaklaşık 500 bin lira değerindeki lüks saati sebebiyle gündemdeydi. Yenişehirlioğlu, saati takmaya devam edeceğini söyledi ve paylaşımı neden sildiğini açıkladı.