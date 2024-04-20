Paylaşımı Neden Sildi? Yarım Milyonluk Lüks Saate “Helal Para” Savunması
Paylaşımı Neden Sildi? Yarım Milyonluk Lüks Saate “Helal Para” Savunması
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta taktığı yaklaşık 500 bin lira değerindeki lüks saati sebebiyle gündemdeydi. Yenişehirlioğlu, saati takmaya devam edeceğini söyledi ve paylaşımı neden sildiğini açıkladı.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis’ten çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış ve sonrasında silmişti.
Yenişehirlioğlu, tepkiler sonrasında bir açıklama yaparak “Helal yoldan aldığım saati takmaya devam edeceğim” dedi.
“Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur; Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililere yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile görülüyor.”
“Oysa paylaşımım Instagram’da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor.””
“Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.”
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