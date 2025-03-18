Pay Fix, İninal ve Aypara'nın Faaliyet İzinleri Durduruldu
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın Faaliyet İzinleri Durduruldu
Merkez Bankası, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir.' açıklamasında bulundu.
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TCMB'den, faaliyet izinleri durdurulmuş olan Pay Fix, Aypara ve İninal hakkında duyuru yapıldı.
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Duyuruda, "TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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