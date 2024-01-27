Partnerinle Ne Kadar Uyumlusunuz?
Partnerinle Ne Kadar Uyumlusunuz?
Partnerinle aranda nasıl bir uyum olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle nasıl bir tatil yapmayı tercih edersin?
3. Sen ve partnerini sıradan bir akşam yemeğinde nasıl bir mekanda görmemiz daha mümkün?
4. Peki haftasonu için partnerinle bu etkinliklerden hangisini yapmayı tercih edersin?
5. Sizin ilişkinizi güçlü kılan şey bunlardan hangisi diye sorsak?
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6. Partnerinle birlikte bir hobi edinecek olsan bunlardan hangisini tercih edersin?
7. Bir de bu kitap türlerinden hangisini okumak isteyebileceğini öğrenelim!
8. Son olarak, bir ilişkide bunlardan hangisi senin için daha önemli?
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