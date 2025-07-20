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Partnerinle Güvenini Pekiştirmeni Sağlayacak Aktiviteler

etiket Partnerinle Güvenini Pekiştirmeni Sağlayacak Aktiviteler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 22:02

İlişkinin olmazsa olmaz şeylerinden biri kesinlikle güvendir. Peki partnerinle arandaki güveni artırmak istiyorsan nelere dikkat etmelisin? Partnerinle birlikte yaptığında aranızdaki güven bağını artıracak o aktiviteleri özenle seçtik. Hazırsan partnerini al ve gel, başlıyoruz!

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1. Küçük ya da büyük bir seyahate çıkın.

Yeni yerler keşfetmek, ikinizin de alışkanlıklarının ve konfor alanının dışına çıkmasını sağlar. Yolculuk boyunca yaşanacak her an, birlikte başarma ve uyum sağlama pratiğidir. Aynı zamanda da seyahatteyken birbirinize olan güvenini artırır.

2. 1 dakika boyunca göz teması kurun.

İlk başta garip gelse de bu basit egzersiz, duygusal bağı anında derinleştirir. Gözler, kalbin aynasıdır derler ya, bu gerçekten de doğru. O yüzden her akşam 1 dakika boyunca birbirinizin gözlerine bakın.

3. Dürüstlük oyunu oynayın.

Sırayla birbirinize “Sana hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim…” cümlesiyle başlayarak dürüstlük alıştırmaları yapın. Savunmaları kaldırdığınızda gerçek ve doğru cümleleri söyleyeceksiniz. Bu yüzden dürüstlük oyunu oynayarak aranızdaki bağı güçlendirmeye odaklanın.

4. Bir gün dijital detoks yapın.

Bir gün boyunca sadece ilişkiye odaklanmaya ne dersiniz? Telefonları bırakın ve şimdiye odaklanırken gerçekten anda kalın. Dijital dünyadan uzaklaştığınızda ikinizin de birbirini daha yakından tanıdığını fark edeceksiniz.

5. Gönüllü bir işe katılın.

Bir sosyal sorumluluk projesine katılmak, hem ikinizin değerlerini yakınlaştırır hem de paylaştığınız anlamı derinleştirir. Gönüllü bir iş yaparak hem birbirinizi tanıyabilir hem de güveni pekiştirebilirsiniz.

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6. Önce duygularınızı yazın sonra da birbirinize okuyun.

Birbirinize mektup yazabilir veya düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Yazdıklarınızı birbirinize vererek karşılıklı okuyun. Bu sayede kalbinizden gelen sözcükleri okurken aranızdaki o bağı da güçlendirebilirsiniz. Güveni artırmanın en etkili yolu duyguları açığa vurmaktır.

7. Birbirinize masaj yapın.

Temas, sadece fiziksel değil duygusal güveni de artırır. Karşılıklı rahatlama ve birbirinizin bedenini tanımak için karşılıklı masaj seansı yapabilirsiniz. Masaj sizi birbirinize yakınlaştırırken aranızdaki bağı da güçlendirir.

8. Bir hedef belirleyin.

Bu bir seyahat planı olabilir, birikim yapmak ya da spor alışkanlığı edinmek… Ortak bir hedef sizi aynı yönde ilerleyen iki birey haline getirir. Aynı gemide olduğunu hissetmek, güveni büyütür. Bu hedefe doğru adımlarla ilerlemek de aranızdaki güveni pekiştirir.

9. Korku ve endişelerinizi paylaşın.

'Ya bir gün seni kaybedersem?' gibi cümleler savunmasız gibi görünse de aslında çok güçlüdür. Kendi korkularını dürüstçe paylaşmak, 'Ben sana güveniyorum, içimi açıyorum' demektir.

10. Ortak bir hobi edinin.

Dans etmek, kamp yapmak, birlikte kitap okumak... Yeni bir şeyi öğrenmek, birlikte gelişmek demektir. Paylaşılan her ilgi alanı, ilişkinize yeni bir katman ekler ve bağınızı derinleştirir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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