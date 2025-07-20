Partnerinle Güvenini Pekiştirmeni Sağlayacak Aktiviteler

Bu bir seyahat planı olabilir, birikim yapmak ya da spor alışkanlığı edinmek… Ortak bir hedef sizi aynı yönde ilerleyen iki birey haline getirir. Aynı gemide olduğunu hissetmek, güveni büyütür. Bu hedefe doğru adımlarla ilerlemek de aranızdaki güveni pekiştirir.