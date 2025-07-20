Partnerinle Güvenini Pekiştirmeni Sağlayacak Aktiviteler
İlişkinin olmazsa olmaz şeylerinden biri kesinlikle güvendir. Peki partnerinle arandaki güveni artırmak istiyorsan nelere dikkat etmelisin? Partnerinle birlikte yaptığında aranızdaki güven bağını artıracak o aktiviteleri özenle seçtik. Hazırsan partnerini al ve gel, başlıyoruz!
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1. Küçük ya da büyük bir seyahate çıkın.
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2. 1 dakika boyunca göz teması kurun.
3. Dürüstlük oyunu oynayın.
4. Bir gün dijital detoks yapın.
5. Gönüllü bir işe katılın.
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6. Önce duygularınızı yazın sonra da birbirinize okuyun.
7. Birbirinize masaj yapın.
8. Bir hedef belirleyin.
9. Korku ve endişelerinizi paylaşın.
10. Ortak bir hobi edinin.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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