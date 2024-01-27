Partnerinle Arandaki Ten Uyumu Yüzde Kaç?

Verdiğin cevaplara göre partnerinle arandaki ten uyumu %50 çıktı. Aslında partnerinle aranda ortalama bir ten uyumu var. Öyle çok tutkulu bir ilişki olmasa da iki tarafı da belli ölçüde tatmin eden bir ilişki bu. İlişkide biraz daha cesur ve açık görüşlü olabilirseniz bu ten uyumu çok daha iyi bir seviyeye çıkabilir.