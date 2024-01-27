Partnerinle Arandaki Ten Uyumu Yüzde Kaç?
Partnerinle Arandaki Ten Uyumu Yüzde Kaç?
İlişkide ten uyumu ciddi bir çekici güç. Bakalım senin partnerinle aranda nasıl bir ten uyumu var?
Haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?
2. O zaman söyle bakalım, partnerinle ne kadar zamandır birliktesiniz?
3. Partnerine dokunduğunda daha çok kendini nasıl hissediyorsun?
4. Cinsel ilişki sırasında sen genellikle hangi rolde oluyorsun?
5. Peki bu birliktelik hem cinsel anlamda hem de duygusal anlamda seni mutlu ediyor mu?
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6. İlişkide yeni şeyler deneme konusunda çekimser olan sen misin yoksa partnerin mi?
7. Son olarak söyle bakalım, partnerinle birlikteliğini en iyi tanımlayan kelime hangisi?
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