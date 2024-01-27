Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinle Arandaki Ten Uyumu Yüzde Kaç?

etiket Partnerinle Arandaki Ten Uyumu Yüzde Kaç?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 23:46

İlişkide ten uyumu ciddi bir çekici güç. Bakalım senin partnerinle aranda nasıl bir ten uyumu var? 

Haydi teste! 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?

2. O zaman söyle bakalım, partnerinle ne kadar zamandır birliktesiniz?

3. Partnerine dokunduğunda daha çok kendini nasıl hissediyorsun?

4. Cinsel ilişki sırasında sen genellikle hangi rolde oluyorsun?

5. Peki bu birliktelik hem cinsel anlamda hem de duygusal anlamda seni mutlu ediyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İlişkide yeni şeyler deneme konusunda çekimser olan sen misin yoksa partnerin mi?

7. Son olarak söyle bakalım, partnerinle birlikteliğini en iyi tanımlayan kelime hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Partnerinle ten uyumunuz %10!

Verdiğin cevaplara göre partnerinle arandaki ten uyumunu %10 çıktı. Bu aslında biraz tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Çünkü cinsellik ve ten uyumu bir ilişkinin güçlü bir itici gücüdür. Sizin aranızdaki uyumun bu kadar düşük olması çok büyük bir sorun değil çünkü her ilişkinin dinamiği farklıdır. Ancak ilişkiye biraz heyecan katmanın, yeni şeyler denemenin vakti gelmiş.

Partnerinle ten uyumunuz %50!

Verdiğin cevaplara göre partnerinle arandaki ten uyumu %50 çıktı. Aslında partnerinle aranda ortalama bir ten uyumu var. Öyle çok tutkulu bir ilişki olmasa da iki tarafı da belli ölçüde tatmin eden bir ilişki bu. İlişkide biraz daha cesur ve açık görüşlü olabilirseniz bu ten uyumu çok daha iyi bir seviyeye çıkabilir.

Partnerinle ten uyumunuz %100!

Verdiğin cevaplara göre partnerinle arandaki ten uyumu %100 çıktı. Senin partnerinle arandaki ten uyumu inanılmaz bir seviyede. Bu ilişki o kadar tutkulu bir ilişki ki... Her an birbirinize temas etmek istiyorsunuz. Ne diyelim, darısı herkesin başına!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?