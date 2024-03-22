Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinizle Moda Defilesinden Çıkmış Gibi Görünmek İsterseniz Yapabileceğiniz 10 Kombin

etiket Partnerinizle Moda Defilesinden Çıkmış Gibi Görünmek İsterseniz Yapabileceğiniz 10 Kombin

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:01

Partnerinizle birlikte bir türlü ne giyeceğinize karar veremiyorsanız ve ortaklaşa bir şeyler giymek konusunda kararlıysanız size çok güzel kombin önerileriyle geldik. Kendinize en uygun olanı seçin ve hemen kombinleyin!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sıradanlığı es geçiyoruz...

1. Sıradanlığı es geçiyoruz...

Partnerinizle sürekli aynı tarz giyinmekten sıkıldıysanız işte ilk önerimiz! Mavi ve beyazın muhteşem uyumu ile hem spor hem de şık bir kombin yapabilirsiniz. Üstelik erkekler kesinlikle mavi çanta takmalı, kombine enfes uymuş...

2. Kahve tonlarından vazgeçemeyenlere ikinci önerimiz!

2. Kahve tonlarından vazgeçemeyenlere ikinci önerimiz!

Partnerinizle birlikte aynı tarz tonlarda kombin yapmak sizi oldukça uyumlu gösterir. Bu kombinde aynı renk blazer giyen çiftimiz uyumu çok güzel yakalamış! Kesinlikle tavsiye ediyoruz.

3. Bahar ayında kesinlikle denenmeli!

3. Bahar ayında kesinlikle denenmeli!

Erkekler dar pantolon giyer kalıbını tamamen yıkan bu kombinde üstüne tamamladığı yeşil kazak ile çiftimiz enfes görünüyor. Yine saten etek ve yeşil bluz ile birbirlerini tamamlamışlar. Maske detayını es geçelim, travmalarımız canlanabilir...

4. Bu kombin tam olarak date'e çıkmalık!

4. Bu kombin tam olarak date'e çıkmalık!

Çift olarak güzel kombin yapmanın ilk adımının aynı renk tonlarında giyinmek olduğunu bence anladık. Burada dikkat çeken detay, eşofman altına giydiği topuklu botun kombini tamamlaması... Bakan kişi dönüp bir daha bakacak!

5. Aralık ayındaki favori kombininizi getirdik!

5. Aralık ayındaki favori kombininizi getirdik!

Bu kombinin tam mevsimindeyken partnerinizle birlikte kesinlikle bir şans verin. Son zamanlarda uzun kaban giymek kış aylarında herkesin ilk tercihi oluyor... Özellikle de partneriniz de sizin kombininize eşlik eden bir kombin yaptığında ateş edeceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Romantik bir akşam yemeği kombininizi sizin için seçtik!

6. Romantik bir akşam yemeği kombininizi sizin için seçtik!

Siyahın yakışmadığı birini henüz görmedik. Şık akşam yemeklerinin favori rengi olan siyah rengini çiftimiz şu şekilde kombinlemiş. Elbisede zaten gözümüz kalsa da kazak ve şık ceketin uyumuna da bayıldık.

7. Deri ceket mevsimi hala geçmedi!

7. Deri ceket mevsimi hala geçmedi!

Deri cekete bayılan bir çiftseniz bu kombine aşık olacaksınız. Spor ve şık uyumunu tam olarak yakalayan bu çift, şapka ile olay bir kombin yapmış. Hemen kombininizi  yapın ve aynı pozu bir de siz verin!

8. Görür görmez ba-yıl-dık!

8. Görür görmez ba-yıl-dık!

Bu çiftin yaptığı kombin ile kıskançlığımızdan çatladık! Yaptıkları kombin ile o kadar zarif olmuşlar ki, resmen gördüğümüzden beri gözümüzü alamadık.

9. Pişti olmanın en güzel hali!

9. Pişti olmanın en güzel hali!

Gerçekten seven sevdiğine benzermiş tabirinin en güzel hali bu çift olmuş. Birbirlerinden farklı tek parça giymeyen bu çiftin hem verdikleri poz hem de kombinleri resmen olay!

10. Hem sade hem şık.

10. Hem sade hem şık.

Gömlek giymenin ne yeri ne de zamanı yok! Her an her yerde partnerinizle birlikte gömlek giyip ortalığın tozunu attırabilirsiniz. Kesinlikle hem sade hem de şık olan bu kombin ile kendinizi muhteşem hissedeceksiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın