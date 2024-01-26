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Partnerinizle Geçireceğiniz O Harika Geceye Hazırlanmak İçin Önceden Yapabileceğiniz 10 Şey

etiket Partnerinizle Geçireceğiniz O Harika Geceye Hazırlanmak İçin Önceden Yapabileceğiniz 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:46

Partnerinizle birbirinizi deli gibi arzuluyor ama birlikte geçireceğiniz o muhteşem gecenin nasıl olması gerektiğine dair kafanızda soru işaretleri varsa birkaç basit çözümle hem kendinizi hem de partnerinizi rahatlatabilirsiniz. Bu önerilerimiz sayesinde sevişmek ne demek o harika gecede öğreneceksiniz! Tekrarlanması için sabırsızlanacağınız müthiş bir gecenin altın kuralları için kaydırın! 😋

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1. Kişisel bakımınız güzelliğiniz kadar ön planda olsun.

Partnerinizle geçireceğiniz o muhteşem gecede bedeninizde sizi rahatsız etmeyecek bir durum olması gevşemenize olanak sağlayacaktır. Uzun bir duş, vücut kremleri, güzel kokular, güzel bir sakal tıraşı kendinizi çok daha iyi hissettirecek.

2. Muhteşem gecenin öncesinde kıyafetleriniz en büyük silahınız olabilir.

Partnerinizin sizde dikkat edeceği ilk şey giyiminiz olacaktır. Gecenize uygun kıyafetler seçmek partnerinize dakikaları saydırabilir!

3. Romantik anlar yaratın ve partnerinize dokunmaktan çekinmeyin.

Aranızdaki kimyayı daha da güçlendirmek için muhteşem bir gece öncesinde romantik anlar yaşamak duygusal bağınızı da arttırır. Bu da partnerinizi daha çok arzulamanızı sağlar.

4. Gecenize uygun bir playlist hazırlayın ve müziğin gecenize eşlik etmesine izin verin.

Partnerinizle aranızdaki duygunun daha da alevlenmesi için romantik ya da gecenize uygun bir playlist hazırlayabilirsiniz. Hoş bir atmosfer eşliğinde birbirinizi keşfedebilirsiniz.

5. Havada aşk kokusu var!

Bedeninizin güzel kokması kadar bulunduğunuz ortamın sizi içine çeken bir kokusunun olması da partnerinizi mest edecek! Güzel kokulu bir tütsü, mum vb. gereçlerle hazırlık yapabilirsiniz.

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6. Partnerinize taleplerinizden veya sınırlarınızdan bahsedin.

Partnerinizle birbirinizin sınırlarını veya taleplerini bilmeniz olası istemediğiniz bir durumun önüne geçebilir. Denemek istediğiniz bir cinsel arzunuz veya vücudunuzun bir bölgesine dokunulmasını istememeniz gibi çok normal istekleriniz olabilir.

7. Partnerinize beklenmedik bir anda mesaj atıp geceye dair ipuçları verebilirsiniz.

Partnerinizle buluşmadan önce onun beklentilerini yukarı çekmek istiyor ve bütün gün beni düşünsün diyorsanız havalı birkaç pozunuzu gönderebilir ya da mesajlaşabilirsiniz.

8. Beklenmedik bir sürpriz partnerinizi heyecanlandırabilir!

Partnerinizin ilgi alanlarına ya da gecenize özel bir hediye partnerinize kendini çok özel hissettirebilir ve gecenize de aynı derece olumlu yansıyabilir. Bu romantik jestin karşılıksız kalmaması için bir sonraki buluşmada heyecanla bekleyen taraf siz olabilirsiniz.

9. Rahatlatan aktivitelere yönelmek bütün gerginliğinizi yok eder.

Partnerinizle birlikte yoga yapmak veya birbirinize masaj yapmak sakinleşmenize yardımcı olur. Bu sayede hem partnerinizin bedenini keşfe çıkabilir hem de size karşı dokunuşlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

10. Damak zevkinize uygun içecekler hazırlayın.

Partnerinizin damak zevkine uygun içecekler hazırlayabilir ve onu el beceriniz konusunda ikna edebilirsiniz. Özel kokteyller veya ferah içecekler ağzınızda çok güzel bir his bırakacak.

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