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Partnerinizle Evcil Hayvan Beslemenin İlişkinize Sağlayacağı 10 Tatlış Durum

etiket Partnerinizle Evcil Hayvan Beslemenin İlişkinize Sağlayacağı 10 Tatlış Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 23:01

Evcil hayvan beslemenin çiftlere birçok olumlu etkisi vardır. Partnerinize karşı daha sevgi dolu olursunuz ve ilişkiniz zenginleşebilir. Bu tatlış durumlara kapı aralayan hayvanlarımızın olumlu etkilerine gelin bakalım...

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1. Birlikte eğlenceli vakit geçirirsiniz.

Evcil hayvanınızla birlikte vakit geçirirken kendinizi oldukça eğlenceli haller içinde bulabilirsiniz. Evcil hayvanınızla oyunlar oynamak, onun fotoğraflarını çekmek, güzel anlara şahitlik etmek gibi bir çok güzel anıyı ortaklaşa paylaşabilirsiniz.

2. Ortak hedefleriniz oluşur.

Bir hayvanın sorumluluğunu paylaşmak sadece eğlenceli vakit geçirmek değildir. Hayvanınızın ihtiyaçlarını düşünmek, buna öncelik vermek ve sıkıntılarında birlikte çözüm üretmek gibi hayatta öncelik verdiğiniz kısım ortak bir hale gelir.

3. Evcil hayvanınız sizi fiziksel aktiviteye teşvik eder.

Evcil hayvanınızın enerjisi hiçbir zaman bitmediği ve sizi de bu enerjiye dahil etmek istediği için en küçük işinizde bile onu dahil etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu anları paylaşırken de birlikte eğlenceli vakit geçirmekten çok zevk alacaksınız.

4. Evcil hayvanınız sayesinde duygusal bağınız güçlenir.

Bu kadar masum bir canlıyı beslerken içinizdeki merhamet duygusu da bununla birlikte epey pekişecek. Evcil hayvanınıza ne kadar nazikseniz bir süre sonra partnerinize de aynı nazikliği göstermek zorunda hissedeceksiniz. Duygusal bağlarınız da bu sayede çokça güçlenecek.

5. Ortak bir sorumluluğu paylaşırsınız.

Evcil hayvan çok sorumluluk isteyen bir sahiplenmedir. Aynı sizin bebeğiniz gibi olurlar ve onun kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve düşünmek zorundasınız. Evcil hayvanınızı iki tarafta çok sevdiği için bütün sorumlulukları birlikte paylaşmak sizi birbirinize bağlar. :)

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6. Empati duygunuz gelişir.

Aslında evcil hayvanlar en çok da empati duygumuz üzerinde etkilir. Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını anlamak, onunla bağ kurmanızı sağlar. Nasıl ki sahiplendiğiniz hayvanın ihtiyaçlarını anlamak ve ona göre davranmak nasıl sizin için yorucu değilse aynısını partneriniz için de hissedebilirsiniz!

7. Stresle başa çıkma konusunda katkısı olur.

Birlikte vakit geçirmek tüm gününüzün yorgunluğunu sizden alıp götürür. Bu stres azaltıcı etkide evcil hayvanlarınızın payı çok büyüktür çünkü onlar da sizi bütün gün evde ilgilenmeniz için bekliyorlar. Partnerinize de aynı ilgiyi ve sevgiyi göstermeniz ilişki bağınızı güçlendirir.

8. Partnerinizle aranızdaki iletişim artar.

En basiti hayvan bakımı ve ihtiyaçları üstünden iletişim kurmak bile konuşulacak konuların kapısını arayabilir. Ayrıca bu konu üzerinden iletişim kurmak çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

9. Belli bir rutininiz olur.

Her zaman aklınızın bir köşesinde bir sorumluluğunuz olduğunu bilmeniz ve her gün hayvanınız için yapacağınız işleri belli bir düzene koymak partnerinizin sizden istedikleri için de olumlu bir etki yaratır.

10. Evcil hayvanınızla birlikte büyürsünüz.

Partnerinizle birlikte hayata dair yeni beceriler öğrenirsiniz ve birbirinizi adeta büyütürsünüz. Zaman su gibi akarken evcil hayvanınıza olan bağlılığınız artar ve duygularınızın da olgunlaşmasına yardımcı olur.

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