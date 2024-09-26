Partnerinizle Ayrı Ayrı Kendinize Vakit Ayırmanızın İlişkinize Sağlayacağı 10 Fayda
Partnerinizle Ayrı Ayrı Kendinize Vakit Ayırmanızın İlişkinize Sağlayacağı 10 Fayda
Bu 10 maddede partnerinizle ayrı ayrı geçirdiğiniz zamanın aslında ilişkiniz için ne kadar kıymetli olduğunu listeledik. Her bireyin kendine ait bir alan yaratması ilişkiler için oldukça gereklidir.
Haydi inceleyelim!
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1. Kendi kişisel gelişiminizi desteklersiniz.
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2. Stresinizi kendiniz atmayı öğrenirsiniz.
3. Birbirinizi özleme fırsatınız olur.
4. Bireysel kimliğinizi korursunuz.
5. Kendi arkadaş çevrenizin size ait olmasında bir sorun yok...
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