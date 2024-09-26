Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinizle Ayrı Ayrı Kendinize Vakit Ayırmanızın İlişkinize Sağlayacağı 10 Fayda

etiket Partnerinizle Ayrı Ayrı Kendinize Vakit Ayırmanızın İlişkinize Sağlayacağı 10 Fayda

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:46

Bu 10 maddede partnerinizle ayrı ayrı geçirdiğiniz zamanın aslında ilişkiniz için ne kadar kıymetli olduğunu listeledik. Her bireyin kendine ait bir alan yaratması ilişkiler için oldukça gereklidir.

Haydi inceleyelim! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kendi kişisel gelişiminizi desteklersiniz.

İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi keşfetmek için kendinizle yalnız vakit geçirmeniz şart. Örnek olarak, bir kursa katılmak, yabancı dil öğrenmek, spor yapmak gibi aktiviteler sizin benliğinize pozitif bir etki katar.

2. Stresinizi kendiniz atmayı öğrenirsiniz.

Günlük hayatın stresiyle başa çıkmak yeterince zor ve her zaman yanınızda stresinizi atabileceğiniz partneriniz olmayabilir. Bunun için kendinizle vakit geçirmek, stresinizi yönetmeyi de size öğretir.

3. Birbirinizi özleme fırsatınız olur.

Ayrı zaman geçirmek, birbirinizi özlemenize ve yeniden bir araya geldiğinizde daha fazla heyecan duymanızı sağlar! Bu özlemi gidermek için de bol bol temas ve sarılma gerekiyor... İlişkinizi hep canlı tutmak için çok güzel fırsat!

4. Bireysel kimliğinizi korursunuz.

İlişkilerde bireysel kimliği korumak çok önemlidir. Ayrı ayrı zaman geçirerek de kendi bireysel kimliğinizi koruyabilirsiniz. Bu, çok sık vakit geçiren ikili ilişkilerde çiftlerin tek kişi haline gelmesinin de önünü keser.

5. Kendi arkadaş çevrenizin size ait olmasında bir sorun yok...

Partnerinizle birbirinizin hayatına ne kadar dahil olursanız olun arkadaş grubunuzla tek başınıza vakit geçirmekten daha doğal bir durum yok! Arkadaşlarınızla sinemaya gidin, kahve için ve sosyal hayatınızı zenginleştirin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sohbetlerinizin kalitesi artar.

Ayrı geçirdiğiniz zamanlar sohbetlerinizin kalitesinin artmasına ve daha derin sohbetler yapmanıza olanak tanır ve birbirinizle geçirdiğiniz zaman daha kaliteli bir hal alır. Birbirinize anlatacak şeyleriniz hiç bitmez...

7. Güven seviyeniz artar.

Ayrı vakit geçirmek, birbirinize olan güveninizin seviyesini arşa çıkarır. Partnerinizin geçirdiği zamana saygı duyun ve ona güvenin. Bu sayede karşılıklı olarak güveni de pekiştirmiş olursunuz.

8. Sağlıklı sınırlar = daha fazla anlayış demektir!

Kişisel sınırlarınızı ve çizgilerinizi anlamanız için kendinizle baş başa vakit geçirmeniz gereklidir. Kendinizi tanıyarak, partnerinize olan sınırlarınızı daha rahat çizmenizi sağlar. İlişkiniz bu sayede dengeli ve sağlıklı olur.

9. Yaratıcı düşünme beceriniz gelişir.

Yeni deneyimler ve aktiviteler farklı düşünmenizi ve becerinizin gelişmesini sağlar. Yeni bir hobi veya aktivite deneyimlemek, farklı düşünmenin de kapısını aralar. İlişkinizde bir monotonluktan şikayetçiyseniz ayrı vakit geçirmeyi deneyin.

10. Birbirinize daha güçlü bağlanırsınız.

Ayrı ayrı geçirilen zamanlar içinde olduğunuz ilişkinin kıymetini ve güzelliğini fark etmenizi sağlar. Bu da ilişkinize olan bağlılığınızın artmasına neden olur. Sevginiz de bu sayede çoğalır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın