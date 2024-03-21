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Partnerinin Fotoğrafının Altına Atman Gereken Yorumu Söylüyoruz!

etiket Partnerinin Fotoğrafının Altına Atman Gereken Yorumu Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 23:01

Onun fotoğrafını görünce uzun uzun bakıyorsun biliyoruz. Eee, o zaman güzel bir yorum yapmaya ne dersin? Bu testin sonunda onun fotoğrafının altına atman gereken yorumu söylüyoruz.

Hazırsan seni teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Instagram profili çoğunlukla neyden oluşuyor?

3. Karşına onun fotoğrafı çıktığında ne hissediyorsun?

4. Peki onun story atma sıklığı ne?

5. En sık kullandığın emojiyi seç!

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6. Onun en çok nesinden etkilendin?

7. Durup dururken onun profiline girip fotoğraflarına bakıyor musun?

8. Son olarak, ne kadar romantik bir insansın? Puanlar mısın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Burada bir sanat eseri var!🎨

Burada bir sanat eseri var!🎨

Herkes Mona Lisa tablosuna bakıp,' Adam bunu nasıl çizmiş ya?' diye düşünüp hayran kalmıştır. Sen de aynı bir sanat eserini izlermiş gibi ona hayranlıkla bakıyor, bir sanat eserine ilham olabilecek kadar güzel olduğunu düşünüyorsun.

Kayboldum ben beni bulamıyorum!😍

Kayboldum ben beni bulamıyorum!😍

Gözlerini ondan alamıyorsun. Bütün ilgin ve alakan sadece onun üzerinde. Odaklanabildiğin tek şey, onun etkileyici güzelliği! Bu yüzden onun fotoğrafının altına atman gereken yorum tam olarak bu :)

Gözlerin bir silah, bakışın kurşun! 🔫

Gözlerin bir silah, bakışın kurşun! 🔫

Gözleri o kadar güzel ki, bir şiirden alıntı gibi... Derin ve anlamlı bakışlarının etkileyemeyeceği bir insan yok. Seni ikna etmek istediğin de sadece göz teması kurması yeterli olabiliyor. Çünkü o kadar güzel ki seni hızla etkisi altına alabiliyor.

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