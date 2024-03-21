Partnerinin Fotoğrafının Altına Atman Gereken Yorumu Söylüyoruz!
Partnerinin Fotoğrafının Altına Atman Gereken Yorumu Söylüyoruz!
Onun fotoğrafını görünce uzun uzun bakıyorsun biliyoruz. Eee, o zaman güzel bir yorum yapmaya ne dersin? Bu testin sonunda onun fotoğrafının altına atman gereken yorumu söylüyoruz.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Instagram profili çoğunlukla neyden oluşuyor?
3. Karşına onun fotoğrafı çıktığında ne hissediyorsun?
4. Peki onun story atma sıklığı ne?
5. En sık kullandığın emojiyi seç!
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6. Onun en çok nesinden etkilendin?
7. Durup dururken onun profiline girip fotoğraflarına bakıyor musun?
8. Son olarak, ne kadar romantik bir insansın? Puanlar mısın?
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