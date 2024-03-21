Partnerinin Fotoğrafının Altına Atman Gereken Yorumu Söylüyoruz!

Gözleri o kadar güzel ki, bir şiirden alıntı gibi... Derin ve anlamlı bakışlarının etkileyemeyeceği bir insan yok. Seni ikna etmek istediğin de sadece göz teması kurması yeterli olabiliyor. Çünkü o kadar güzel ki seni hızla etkisi altına alabiliyor.