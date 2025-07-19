Partnerinin Bir Özelliğini Değiştirebilecek Olsan Bu Hangisi Olurdu?
Kimse mükemmel değil, elbette bunun farkındayız. Ama herkesin partnerinin keşke şu huyunu minicik de olsa değiştirebilsem dediği davranışları vardır! İşte o sihirli dokunuş hangisi olsa seni daha mutlu ederdi, birlikte bulalım! Testi çözmen yeterli...
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1. Teste geçmeden önce cinsiyetini seç bakalım!
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2. Partnerinle tartışırken seni en çok hangi davranışı çileden çıkarır?
3. İlişkinin bir müzik türü olmasını istesen aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha uygun olurdu?
4. Partnerin doğum gününü unuttu. Tepkin ne olur?
5. Birlikte film izlerken partnerin ne yapsa seni rahatsız eder?
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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi partnerinle kendini düşününce daha cazip geliyor?
7. Partnerin üzgün bir gün geçirmiş ama sana anlatmıyor. Nasıl karşılarsın?
8. Partnerinin eski ilişkileri hakkında konuşmak seni rahatsız eder mi?
9. Son olarak, ayrı şehirlerde yaşamak zorunda kalsanız ilişkin nasıl yürür?
Keşke daha az trip atsa...
Keşke bir şeyleri biraz planlama huyu olsaydı!
Partnerinin duygularını çok belli etmemesi...
Çok komik biri ama keşke biraz daha ciddi olsa!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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