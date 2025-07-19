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Partnerinin Bir Özelliğini Değiştirebilecek Olsan Bu Hangisi Olurdu?

etiket Partnerinin Bir Özelliğini Değiştirebilecek Olsan Bu Hangisi Olurdu?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 22:02

Kimse mükemmel değil, elbette bunun farkındayız. Ama herkesin partnerinin keşke şu huyunu minicik de olsa değiştirebilsem dediği davranışları vardır! İşte o sihirli dokunuş hangisi olsa seni daha mutlu ederdi, birlikte bulalım! Testi çözmen yeterli...

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1. Teste geçmeden önce cinsiyetini seç bakalım!

2. Partnerinle tartışırken seni en çok hangi davranışı çileden çıkarır?

3. İlişkinin bir müzik türü olmasını istesen aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha uygun olurdu?

4. Partnerin doğum gününü unuttu. Tepkin ne olur?

5. Birlikte film izlerken partnerin ne yapsa seni rahatsız eder?

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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi partnerinle kendini düşününce daha cazip geliyor?

7. Partnerin üzgün bir gün geçirmiş ama sana anlatmıyor. Nasıl karşılarsın?

8. Partnerinin eski ilişkileri hakkında konuşmak seni rahatsız eder mi?

9. Son olarak, ayrı şehirlerde yaşamak zorunda kalsanız ilişkin nasıl yürür?

Keşke daha az trip atsa...

Senin için ilişkide en önemli şey, her zaman derdini açıkça söyleyebilmek. Bu yüzden de trip atılmasından hiç hoşlanmıyorsun ve muhtemelen partnerinde değiştirmek isteyeceğin özellik bu olurdu. Küslükler, tripler, pasif agresif cümleler asla tahammül edebildiğin davranışlar değil. Bu davranışlarınla da ne kadar olgun olduğunu görebiliyoruz!

Keşke bir şeyleri biraz planlama huyu olsaydı!

Senin için aşk oldukça önemli olsa da neticede bir hayat inşa etmek zorunda olduğunuzun bilincindesin. Bu yüzden planlanmayan ve spontane şeylerden hiç hoşlanmadığın için partnerinin bu özelliği gözüne biraz batıyor desek yanılmayız bence. Planlı, organize ve hedef odaklı bir partner senin iç huzurun. Bu yüzden bu cevabın çıkmasına hiç şaşırmadık!

Partnerinin duygularını çok belli etmemesi...

Aşk dediğin, iki güzel sözle aktarılmayacaksa o zaman nerden bileceğiz diye haykırmanı taaa buradan duyduk ve sana oldukça hak veriyoruz! Partnerinin seni sevdiğini bilmek çok güzel ama hele duymak bambaşka. Sen sohbet etmek, gününü paylaşmak istedikçe partnerin eğer duvar gibiyse işler çığırından çıkabilir. Umarız ki, günün birinde her şey istediğin gibi olur...

Çok komik biri ama keşke biraz daha ciddi olsa!

Komik bir partner mi? Kulağa harika geliyor. Her zaman seni güldürür, kahkahalara boğar. Fakat bazen öyle anlar olur ki, ciddileşmesi gerekir ama partnerin o ruh halinden yine çıkamaz. Senin istediğin özellik aslında kriz anında dik durabilmesi yoksa bu durumdan en çok keyif alanlardan birisin!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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