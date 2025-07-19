Partnerinin Bir Özelliğini Değiştirebilecek Olsan Bu Hangisi Olurdu?

Senin için ilişkide en önemli şey, her zaman derdini açıkça söyleyebilmek. Bu yüzden de trip atılmasından hiç hoşlanmıyorsun ve muhtemelen partnerinde değiştirmek isteyeceğin özellik bu olurdu. Küslükler, tripler, pasif agresif cümleler asla tahammül edebildiğin davranışlar değil. Bu davranışlarınla da ne kadar olgun olduğunu görebiliyoruz!