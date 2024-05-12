Partilerde Hangi Kişisin?
Partilerde Hangi Kişisin?
Her şarkıyı bilen çılgın kişi, utangaç kişi, sarhoş olup ortalığı dağıtan kişi... Partiye gittiğimizde hepimizin benimsediği bir kimliği var. Peki sen partilerdeki hangi kişisin? Öğrenmek için buyrun teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç.
3. Sosyal yönün kuvvetli midir?
4. En sevdiğin müzik türü ne?
5. Asıl konuya gelelim. Dans etmeyi sever misin?
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6. Bir kereliğine bu şarkıcılardan birinin konserine gidecek olsan, hangisini seçerdin?
7. Alkol eşiği yüksek bir insan mısın?
8. Genel olarak pop şarkıların sözleriyle aran nasıl?
9. Çok eğlendiğin bir partide birisi üstüne yanlışlıkla alkol döktü diyelim, tepkin ne olur?
10. Son olarak, arkadaş çevrende hangi özelliğinle bilindiğini de seç ve bitirelim.
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Alkolün Etkisiyle Ağlayan Kişi!
Geceyi Hatırlamayan Kişi!
Enerjisi Hiç Bitmeyen Kişi!
Sarhoş Arkadaşlarını Toplayan Kişi!
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