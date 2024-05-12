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Partilerde Hangi Kişisin?

Partilerde Hangi Kişisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 17:31

Her şarkıyı bilen çılgın kişi, utangaç kişi, sarhoş olup ortalığı dağıtan kişi... Partiye gittiğimizde hepimizin benimsediği bir kimliği var. Peki sen partilerdeki hangi kişisin? Öğrenmek için buyrun teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını da seç.

3. Sosyal yönün kuvvetli midir?

4. En sevdiğin müzik türü ne?

5. Asıl konuya gelelim. Dans etmeyi sever misin?

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6. Bir kereliğine bu şarkıcılardan birinin konserine gidecek olsan, hangisini seçerdin?

7. Alkol eşiği yüksek bir insan mısın?

8. Genel olarak pop şarkıların sözleriyle aran nasıl?

9. Çok eğlendiğin bir partide birisi üstüne yanlışlıkla alkol döktü diyelim, tepkin ne olur?

10. Son olarak, arkadaş çevrende hangi özelliğinle bilindiğini de seç ve bitirelim.

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Alkolün Etkisiyle Ağlayan Kişi!

Alkolün Etkisiyle Ağlayan Kişi!

Verdiğin cevaplara göre sen partilerde alkolün etkisiyle ağlayan kişisin! Senin için partiler, alkolün etkisiyle duygusal bir yolculuğa çıktığın zamanlar. Alkol toleransın düşük, kalbin ise duygusal ve hassas. 😇 Bu yüzden partilerde her zaman unutulmaz bir karakter oluyorsun. Geceye genellikle büyüleyici bir giriş yaparsın; çekici kıyafetlerinle tüm gözleri üzerine çeker, ışıltılı gülümsemenle herkesi büyülersin. 😍 Ancak sonra, alkolün etkisiyle duygusal bir dönüşüm yaşarsın. Seni o zamanda duygulanıp arkadaşlarına dert yanarken görmek çok olası bir ihtimal. Dışarıda, sarhoşlar kendi dünyalarında kaybolurken, aklına hep eski sevgilin gelir ve buna engel olamayıp eskiye gidersin. Bu durum da çoğu zaman arkadaşlarınla arandaki espri malzemelerinden biridir. Bu yüzden, partinin en güvenilir ve en saf karakterlerinden biri olursun. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 🥰👇

Geceyi Hatırlamayan Kişi!

Geceyi Hatırlamayan Kişi!

Verdiğin cevaplara göre sen partilerde geceyi hatırlamayan kişisin! Enerji dolu bir kişiliksin, partilerin vazgeçilmez figürüsün. Sınırsız enerjin ve ortalama alkol düzeyinle, partinin başından sonuna kadar içkiye devam eden, herkesi coşturan ve kendisi de eğlenen bir karaktere bürünüyorsun. 🥳 Gece boyunca içtiğin alkolün etkisiyle, bir noktadan sonra olayları hatırlamamaya başlıyorsun. 😂 Ancak bu senin eğlenceni baltalamıyor, aksine daha da artırıyor. Bir sabah gözlerini açtığında, salonun zemininde uyanırsın. Ayrıca çoğu partinin ertesi günü olayların hiçbirini bilmeyen, geceyi hatırlamayan sen; arkadaşlarının espri malzemesi de olursun. Kimi zaman hatırladıklarınız, kimi zaman hatırlayamadıklarınız üzerine kahkahalar atıyorsunuz. 😇 Bu nedenle sen de partilerin olmazsa olmaz karakterlerinden birisin. Ee tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarını bekliyoruz.🖤👇

Enerjisi Hiç Bitmeyen Kişi!

Enerjisi Hiç Bitmeyen Kişi!

Verdiğin cevaplara göre sen enerjisi hiç bitmeyen kişisin! Senin enerjinin sınırları yok! Gece gelişinle birlikte partinin ritmi değişir. Işıklar seninle parlar, müzik seninle coşar. Sen, partinin kalbinde atılan ritmin sahibi olursun. 😎Gecenin ilerleyen saatlerinde bile enerjin hiç düşmez, aksine daha da artar. Partinin sonuna kadar eğlenceye devam eder, herkesin yorgun düştüğü anlarda bile sen hala dans eder, gülümser, eğlenirsin. 😍 Ama senin enerjin sadece bir partiye yetmez. Sen, bir partiden çıktıktan sonra bile enerjini korur, başka bir partiye geçer ve orada da eğlenceye devam edersin. 💃🕺 Bu yüzden sen, partilerin vazgeçilmez karakterlerinden biri olmuşsun. Gündemden hiç kopmaz, her zaman neyin nerede olduğunu bilirsin. Partilerin, etkinliklerin, konserlerin, festivallerin habercisi olursun. Sence tahminimiz doğru mu? Yorumlara bekliyoruz. 🥳👇

Sarhoş Arkadaşlarını Toplayan Kişi!

Sarhoş Arkadaşlarını Toplayan Kişi!

Verdiğin cevaplara göre sen partide sarhoş arkadaşlarını toplayan kişisin! Bu, senin partilerdeki 'süper gücün' olabilir mi? Her zaman kontrollü bir şekilde içki içen, mantıklı kararlar veren ve durumu yönetebilen kişi sensin. Bu durum, seni partinin kahramanı yapıyor! Bu yeteneğin sayesinde, partiler genellikle senin için daha az zararlı geçiyor. Ama bu, senin partinin tadını çıkarmanı engellemiyor. 💃😍 Evet, belki bazen bu durum senin eğlenceni biraz azaltıyor olabilir. Ancak, senin için daha önemli olan şey, değer verdiğin insanları yarı yolda bırakmamak. Bu yüzden, senin karakterin ve partideki rolün tamamen bu duruma dayanıyor. Sonuç olarak, sen partilerin kahramanı, her zaman aklı başında olan ve arkadaşlarını koruyan kişisin. Bu durum, belki senin eğlenceni biraz azaltıyor olabilir, ama sonuçta sen, değer verdiğin insanları yarı yolda bırakmayacak biri olduğun için bu karaktere sahipsin. 🖤 Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlara bekliyoruz. 🤗👇

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