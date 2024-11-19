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Park Edilen Simitten Moğolların Mevlidine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Park Edilen Simitten Moğolların Mevlidine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2024 - 18:05

Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftaya son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Az kaldı sabır...

Az kaldı sabır...
twitter.com

Neden koruyorlar?

Neden koruyorlar?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Geri kaldık diyenler utanır mı?

Geri kaldık diyenler utanır mı?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bıkmayan var mı?

Bıkmayan var mı?
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

👇

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twitter.com

Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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