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Paris 2024 Olimpiyatları'na 'Filenin Sultanları'ndan Sizce Hangi İsim Damga Vuracak?

Paris 2024 Olimpiyatları'na 'Filenin Sultanları'ndan Sizce Hangi İsim Damga Vuracak?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 16:51

Filenin Sultanları'nda merakla beklenen Olimpiyat kadrosu sonunda açıklandı. Paris 2024'e az bir süre kala Sultanlar arasındaki favori isminizi soruyoruz. Sizce Olimpiyatlar'a Filenin Sultanları'ndan hangi isim damga vuracak?

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Sizin favori Sultan'ınız kim?

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