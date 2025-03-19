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Papara’ya Erişim Sorunu: Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Papara’ya Erişim Sorunu: Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 11:04

Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Papara’ya 19 Mart 2025 tarihinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar yaşadıkları erişim sorununu sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Peki Papara çöktü mü? Papara neden açılmıyor?

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Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Para transferi, fatura ödeme gibi akla gelecek her türlü finansal işlemin anında yapılabildiği finans uygulaması Papara’ya erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşların hızlı bir şekile para gönderip alabilme imkanı tanıyan Papara’ya erişim sorunları kullanıcılar tarafından sosyal medyada dile getirildi. 

Kullanıcılar Papara'nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek uygulamaya neden erişemediklerini sordu. Şirketten yapılan açıklamada, 'Papara'ya erişimlerde bazı kullanıcılarımız teknik bir aksaklıkla karşılaşmaktalar. Teknoloji ekibimiz sorunu tespit etti ve en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Anlayışın için teşekkürler!' denildi.

Papara Nedir?

Papara Nedir?

Hiçbir bankaya ait olmayan dijital hesap olan Papara, Türkiye’de yaklaşık 9 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Diğer uygulamalar gibi komisyon talep etmemesi nedeniyle uygulama oldukça ilgi görüyor. Papara'nın internet sitesinde uygulamaya dair şu ifadeler yer alıyor:

'Papara Card ile asla borçlanmaz, hesabındaki parayı harcarsın. Harcamalarını kolayca takip eder, harcarken anında nakit kazanırsın. Kampanya süresi, koşul, şart takip etmeden, hangi tarihe kadar, nerede harcayabilirim diye endişelenmeden, sabit markalarda, sabit oranlarda anında nakit kazan.

Papara, faaliyetlerini T.C. Merkez Bankası denetiminde ve gözetiminde sürdürmektedir.

Hesap bakiyeleri T.C. Merkez Bankası nezdinde açılmış hesaplarda %100 nakit karşılıkla korunur.

Papara, kanunen kullanıcı bakiyelerinden faiz geliri elde edemez ve faydalanamaz.

Papara hesabına ister 15 farklı bankadan havale yaparak ister ATM'lerden ya da CarrefourSA, PTT ve Teknosa şubelerinden para yatırabilirsin.

Papara hesabındaki parayı istediğin banka hesabına 7/24 ücretsiz aktarabilirsin.'

Papara ile anlaşmalı bankalar ise şöyle:

  • Garanti Bankası

  • İş Bankası

  • QNB Finansbank

  • Yapı Kredi

  • Vakıf Bank

  • Ziraat Bankası

  • Akbank

  • Türkiye Finans Katılım Bankası

  • Kuveyt Türk Katılım Bankası

  • Albaraka Türk Bankası

  • Odea Bank

  • Altarnatif Bank

  • Vakıf Katılım Bankası

  • Emlak Katılım Bankası

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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