Papara’ya Erişim Sorunu: Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Hiçbir bankaya ait olmayan dijital hesap olan Papara, Türkiye’de yaklaşık 9 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Diğer uygulamalar gibi komisyon talep etmemesi nedeniyle uygulama oldukça ilgi görüyor. Papara'nın internet sitesinde uygulamaya dair şu ifadeler yer alıyor:

'Papara Card ile asla borçlanmaz, hesabındaki parayı harcarsın. Harcamalarını kolayca takip eder, harcarken anında nakit kazanırsın. Kampanya süresi, koşul, şart takip etmeden, hangi tarihe kadar, nerede harcayabilirim diye endişelenmeden, sabit markalarda, sabit oranlarda anında nakit kazan.

Papara, faaliyetlerini T.C. Merkez Bankası denetiminde ve gözetiminde sürdürmektedir.

Hesap bakiyeleri T.C. Merkez Bankası nezdinde açılmış hesaplarda %100 nakit karşılıkla korunur.

Papara, kanunen kullanıcı bakiyelerinden faiz geliri elde edemez ve faydalanamaz.

Papara hesabına ister 15 farklı bankadan havale yaparak ister ATM'lerden ya da CarrefourSA, PTT ve Teknosa şubelerinden para yatırabilirsin.

Papara hesabındaki parayı istediğin banka hesabına 7/24 ücretsiz aktarabilirsin.'

Papara ile anlaşmalı bankalar ise şöyle: