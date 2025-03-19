Papara’ya Erişim Sorunu: Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
Papara’ya Erişim Sorunu: Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Papara’ya 19 Mart 2025 tarihinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar yaşadıkları erişim sorununu sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Peki Papara çöktü mü? Papara neden açılmıyor?
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Papara Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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Papara Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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