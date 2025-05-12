Papa Francesco’nun Vasiyetindeki Türkiye Detayı Ortaya Çıktı: Yeni Papa İlk Ziyaretini Türkiye’ye Yapabilir
Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco’nun İznik ziyaretine ne kadar önem verdiği sözlü vasiyetinden ortaya çıktı. Papa Francesco, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin” dedi. Yeni seçilen Papa 14. Leo’nun yıl içinde Türkiye’ye gitmesi bekleniyor.
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Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.
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“Göreve başlama töreninde Türkiye’ye davet edilecek”
İznik Hristiyan dünyası için neden önemli?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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