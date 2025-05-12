Papa Francesco’nun Vasiyetindeki Türkiye Detayı Ortaya Çıktı: Yeni Papa İlk Ziyaretini Türkiye’ye Yapabilir

Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği için önem taşıyan ve Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması planlanıyordu.

Ancak Papa Francesco’nun Şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi üzerine bu seyahati, 8 Mayıs’ta bu makama seçilen halefi Papa 14. Leo’nun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Vatikan, yeni Papa’nın Mayıs’ın 25’ine kadar olan programını paylaştı ve o tarihe kadar Türkiye ziyareti olmadığı görüldü.