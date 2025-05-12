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Papa Francesco’nun Vasiyetindeki Türkiye Detayı Ortaya Çıktı: Yeni Papa İlk Ziyaretini Türkiye’ye Yapabilir

Papa Francesco’nun Vasiyetindeki Türkiye Detayı Ortaya Çıktı: Yeni Papa İlk Ziyaretini Türkiye’ye Yapabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 12:52

Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco’nun İznik ziyaretine ne kadar önem verdiği sözlü vasiyetinden ortaya çıktı. Papa Francesco, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin” dedi. Yeni seçilen Papa 14. Leo’nun yıl içinde Türkiye’ye gitmesi bekleniyor.

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Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği için önem taşıyan ve Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması planlanıyordu.     

Ancak Papa Francesco’nun Şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi üzerine bu seyahati, 8 Mayıs’ta bu makama seçilen halefi Papa 14. Leo’nun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Vatikan, yeni Papa’nın Mayıs’ın 25’ine kadar olan programını paylaştı ve o tarihe kadar Türkiye ziyareti olmadığı görüldü.

“Göreve başlama töreninde Türkiye’ye davet edilecek”

“Göreve başlama töreninde Türkiye’ye davet edilecek”

ANKA'nın Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu vesileyle onunla ayrıca bir görüşme gerçekleştirip Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü için Papa’yı Türkiye’ye davet edecek.

Papa’nın bu daveti kabul etmesi halinde bir tarih üzerinde anlaşılacak. Bunun, önümüzdeki yaz ya da sonbaharda olabileceği düşünülürken, yine Mayıs sonunun da halen ihtimal dışı bırakılmadığı belirtiliyor. Ancak bu ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti bir “devlet ziyareti” statüsünde gerçekleşecek. Bu nedenle de, Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından İznik’e geçmesi planlanacak. Türkiye’nin, Papa’nın ilk yurtdışı seyahat rotası olabileceği de belirtiliyor.

İznik Hristiyan dünyası için neden önemli?

İznik Hristiyan dünyası için neden önemli?

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili 325 yılının Mayıs ayında burada toplandı. Burada kabul edilen itikat formülü, Hristiyanlığın esasını oluşturdu.

1981 yılından beri Türkiye’yi sıklıkla ziyaret eden, Bizans tarihi ve arkeolojisi alanında birçok bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış olan Emerit Profesör Vincenzo Ruggieri, Birinci İznik Konsili’nin önemini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla farklı kiliselere bağlı birçok episkoposun katılımıyla düzenlenen Konsilin toplanmasının ana nedenlerinden birinin kiliselerin farklı tarihlerde Paskalya Yortusunu kutluyor olması olduğunu belirtti.

İmparator Konstantin’in tamamen bu farklılığa karşı durduğunu dile getiren Ruggieri, bir diğer ana meselenin de, İskenderiye ruhbanları arasında Hz. İsa'nın kökeni ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair teolojik tartışmalar olduğunu anlattı.

Büyük sorun yaratan bu meselenin çözüldüğünü belirten Ruggieri, İznik’in ayrıca Katolik inancının tanımlandığı yer olduğuna da dikkati çekti.

Konsile 318 episkoposun katıldığı öne sürülse de bu sayının 260-265 arası olduğunu belirten Ruggieri, bunların çoğunun Doğu kiliselerinin temsilcileri olduğu ve Batı’dan az katılım olduğu bilgisini aktardı.  

Konsilde, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması da kararlaştırıldı.

Vincenzo Ruggieri, Papa 14. Leo’nun, resmi ziyaret programlarına başlayacağı zaman tabii ki kendi kararları doğrultusunda Türkiye’ye gidebileceğini ve Francesconun açtığı bu yolu devam ettireceğini düşündüğünü ifade etti.

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda selefi Francesco’ya teşekkür ederek, onun izinden gideceğini söylemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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