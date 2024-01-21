Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' Yanıtı: 'Milletin Derdi Zam'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'DEM Parti' çıkışına yanıt verdi. Özel, 'Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde'” dedi.