Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' Yanıtı: 'Milletin Derdi Zam'
Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' Yanıtı: 'Milletin Derdi Zam'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'DEM Parti' çıkışına yanıt verdi. Özel, 'Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde'” dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Elazığ'da partililerle bir araya geldi. Özel, yarın Tunceli'de düzenlenecek Kamer Genç'i anma programı öncesi 'Biz siyasette Kamer Genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyasetimizle varız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi 'DEM Parti' üzerinden eleştirmesine yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı 'Sürekli polemik yapmak, kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki kavga edelim. Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere emekçileri, emeklileri büyük sıkıntı içerisinde bıraktın'
Özel, 'Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde.' CHP’nin milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı ve ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. Ancak tutturmuş bir DEM. DEM’i bırak ta artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver, emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel bizimle uğraş'
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