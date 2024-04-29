Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya '1 Mayıs' Telefonu: 'Ben Kefilim, Gerekirse CHP Üyeleri Görev Yapar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya telefon açtı. Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak gösterilere kefil olduğunu söyleyen Özel, CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini