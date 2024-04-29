Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya '1 Mayıs' Telefonu: 'Ben Kefilim, Gerekirse CHP Üyeleri Görev Yapar'
Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya '1 Mayıs' Telefonu: 'Ben Kefilim, Gerekirse CHP Üyeleri Görev Yapar'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya telefon açtı. Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak gösterilere kefil olduğunu söyleyen Özel, CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala sendikalar ve bazı STK'ların Taksim'de kutlama isteğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ret geldi.
Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamaları için uygun güzergahlar arasında yer almadığını savunan İçişleri Bakanı, Taksim Meydanı'nda bir araya gelme çağrısı yapan sendikalara ilişkin ise 'Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı' ifadesini kullandı.
Yerlikaya'yı açıklaması sonrası telefonla arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.
Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.
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Miting yapacağınız zaman bütün güzergahlar uygun hale geliyor ama..
1 Mayıs ta her türlü insan bir araya geliyor ve çatışma daha çok oluyor ama mitingler de aynı görüşe sahipsin aynı amaç için ordasin buda olayların çıkmasını... Devamını Gör
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