Özgür Demirtaş Fake Videosu Üzerinden Reklam Yapan Dolandırıcılara İsyan Etti

Yapay zeka teknolojisi, bilişimle ilgilenen kişiler için heyecan verici gelişmelere gebe olsa da her teknoloji gibi kötü niyetli kişilerin elinde tehlikeli bir silaha dönüşebiliyor. Deepfake de denilen başka kişileri video üzerinden konuşturma gibi teknolojiler etik bulunmuyor. Buna rağmen özellikle ünlü isimler yapay zeka videolarında videoyu düzenleyenin söylemek istediğini söylüyor. Ekonomist Özgür Demirtaş da bu duruma isyan etti.