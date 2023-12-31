Özgür Demirtaş Fake Videosu Üzerinden Reklam Yapan Dolandırıcılara İsyan Etti
Özgür Demirtaş Fake Videosu Üzerinden Reklam Yapan Dolandırıcılara İsyan Etti
Yapay zeka teknolojisi, bilişimle ilgilenen kişiler için heyecan verici gelişmelere gebe olsa da her teknoloji gibi kötü niyetli kişilerin elinde tehlikeli bir silaha dönüşebiliyor. Deepfake de denilen başka kişileri video üzerinden konuşturma gibi teknolojiler etik bulunmuyor. Buna rağmen özellikle ünlü isimler yapay zeka videolarında videoyu düzenleyenin söylemek istediğini söylüyor. Ekonomist Özgür Demirtaş da bu duruma isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Deepfake teknolojisi her geçen gün daha da tartışmalı hale geliyor. Özellikle ünlüler, siyasetçiler, sanatçılar Deepfake ile başı dertte olan isimler.
Bir finans uygulaması da Özgür Demirtaş'ı konuşturarak kendi reklamını yaptı.
Açıklamasında da Demirtaş'ın önerdiği bir uygulama olarak kendini tanıttı.
Özgür Demirtaş ise bu duruma isyan etti.
Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda