Özel Hastane İçin Skandal İddia: Para İçin Hastanın Oksijen Cihazını Kapattılar
Özel Hastane İçin Skandal İddia: Para İçin Hastanın Oksijen Cihazını Kapattılar
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KOAH hastası olan Kemal Atkoşar, 7 Ocak günü hastanenin acil servisine götürüldü. Atkoşar için, Acil Servis Hasta Değerlendirme Formu'nda "Genel durumu iyi" şeklinde rapor düzenlendi ve hasta normal oda da tedavi için yönlendirildi.
Ancak hastanın ailesi, günlük 7 bin 500 lira olan hastane ücretini ödemeyeceği için hastanın naklini istedi. Bu sırada ise hastaya solunum desteği için takılan oksijen tüpü çıkarıldı.
Başka hastaneye nakil için ambulansın gelmesi beklenirken, Hiçbir destek ünitesi, oksijen ve ilaç olmadan bekletildi.
Öte yandan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan hayatını kaybeden Kemal Atkoşar’ın kızı Ece Atkoşar, “7 Ocak gecesi özel bir hastanenin ihmali yüzünden 8 Ocak’ta babamı kaybettik. Gaziosmanpaşa’da özel bir hastaneye babamı götürdük. Burada yapılması gereken hiçbir müdahale yapılmadı. Yoğun bakım sevki açılmadı. Yapılması gereken hava ve oksijen tedavisi tam olarak yapılmadı. Gecelik bir meblağ ile yatış istendi. Bunu medikal tedavi gerektiren bir hasta olmadığı için kabul etmedik. Bu aşamada oksijeni 40 dakika çekildi. Babamız birkaç saat entübe edilmek zorunda kaldı. Ertesi gün babamı kaybettik. Babam KOAH tedavisi görüyordu. İhmal, kusur tamamı Gaziosmanpaşa’daki özel hastaneye aittir. Her açıdan eksiklikler büyüktür. Haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağız. Biz babamızın üzerine toprak attık ama başka babaların üzerine toprak atılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
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