Özel Bir Uğur Batı Kitabı ve Devrim Erbil: Halılarının Ritmi ve Sonsuzluğa Dokunan İnsan Figürleri

Erbil'de Dönüşüm: Erbil'in resmindeki dönüşümde figürler birbirinin yerini alır, ondaki iki ya da daha çok öğe birbiriyle yer değiştirir. Kuşlar bulutlarla birleşir ya da ağaçlar binaların yerini alır. Bir perküsyona dair her vuruşun ardından bir sessizlik onu takip eder ve ilk ritim oluşur. Erbil'de de bir çizginin boşlukla, kalın çizginin ince çizgiyle, mavi çizginin kırmızı çizgiyle yer değiştirmesiyle ritim dönüşüme uğrar.

Erbil'de Tekrar: Ritmi oluşturan ikinci temel unsur tekrardır. Erbil, figüral yer değiştirmeleri tekrarlayarak ritmi oluşturur. Bu anlamda ritim, noktalama işareti gibidir. Bu noktalamalarla, yani 'tekrarlarla' tanımlı bir 'Erbil düzeni' oluşturur. Bu tekrarın düzen oluşturması için Erbil resminde farklı satıhlarda çeşitli karelerin tekrar ettiğini görürsünüz; bu, kuralın teşkilidir, tekrarın düzenidir. Tekrarın bir tesadüf değil, kural olduğunun saptanmasıdır bu. Ritim, düzen duygusundan oluşur ve eşsiz Erbil görsel kompozisyonu da bu şekilde ortaya çıkar.

Erbil'de Tempo: Devrim Erbil resminde ritmin üçüncü unsuru tempodur. Ritimle karıştırılabilen bu kavram, gerçekte ritmin tekrar ve değişim sıklığını ifade eder. Sıklık fazlaysa tempo yüksek, seyrekse düşüktür. Erbil'de bu ayrım kolaydır; onun resmini hep hareket halinde görürsünüz. Anadolu halılarında doğayı kullanarak eşsiz ritim gösterimleri vardır. Ağaçlar onda hep eşit mesafelerde aralıklıdır, Erbil İstanbul'larında binalar da öyledir, ya da gemiler. Ressam, bu unsurların birbirinden doğal görünmesini sağlamak için bazı farklılıklar yaratır. Bu üslup, tabloya güçlü bir duruş sağlar. Gemiler, kaotik bir simetri şekli oluşturmak için uygun mesafelerle bir araya gelir, bütünde bir araya gelerek ritmi güçlendirir. Ancak üstte gökyüzünde çok daha organik bir bulut düzenlemesinin olması halıdaki ritim duygusunu kırar.

Optik yanılsama denilince akla Monet'nin sihirbazlığı gelir. Monet, mavi bir gökyüzünün hareket ettiğini resmeder; ancak mavi bir gökyüzünü, mavi bir ufukla beraber, bütün canlılığı ile ortaya koyabilmek için onun karşıtı bir renge, sarıya ihtiyacı vardır. O halde mavi üst-plana karşı sarı bir alt yapı resmedilmelidir. Nitekim Monet de aynı şeyi yapar. Böylece iki karşıt renkten yapıtın temel yapısı ortaya çıkar. Tüm bunlar, tıpkı Devrim Erbil'in eserleri gibi harika birer yanılsamadır.