Öz Güvenin İnsanlar Üzerinde Nasıl Bir Etki Bırakıyor?

Sen kendini başkalarına açmakta zorlanıyorsun. Çekingen yapın seni hassas biri gibi gösterebilir ve insanlar senin çok fazla kendine güvenmediğini düşünebilir. Ancak bu durum, senin duyarlılığın ve empati yeteneğinle tamamlandığında büyük bir avantaj haline gelebilir. Bir ortama girdiğinde genellikle başkalarının dikkatini çekmemeye çalışıyorsun, ancak insanlar senden hep kibar ve uyumlu biri olarak söz eder. İçinde sakladığın potansiyel ve fikirler, kendine güvendiğinde hayat bulabilir. Daha cesur olmayı denersen, çevrendekilerin seni farklı bir gözle görmesi olası! Unutma, öz güven geliştirmek bir yolculuktur ve sadece dışarıdan görünen bir durum değildir. İçsel motivasyonunu artırarak ve başkalarının düşündüklerine çok fazla takılmadan hareket ederek kendini daha iyi ifade edebilirsin.