Öz Güvenin İnsanlar Üzerinde Nasıl Bir Etki Bırakıyor?
Öz Güvenin İnsanlar Üzerinde Nasıl Bir Etki Bırakıyor?
Öz güven, kendimizi nasıl gördüğümüzü ve etrafımızdaki dünyayla nasıl etkileşim kurduğumuzu büyük ölçüde etkiler. Ancak, öz güvenin sadece bizim hissettiklerimizle değil, başkalarına nasıl göründüğümüzle de ilgilidir. Peki, çevrendekiler senin öz güveninle ilgili ne düşünüyor? Onlara güçlü ve kararlı mı görünüyorsun, yoksa çekingen biri misin? Hazırsan, bu testimizle etrafındaki insanların senin öz güvenini nasıl algıladığını öğrenebilirsin! Soruları samimi bir şekilde yanıtla ve sonuçlara şaşırmaya hazır ol!
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1. Bir grup insanla tanıştığında nasıl davranırsın?
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2. Toplum içinde yaptığın bir konuşmada nasıl hissedersin?
3. Yeni bir alana girdiğinde ilk dikkat ettiklerin neler olur?
4. Görünüşün hakkında başkalarının ne düşündüğüne önem verir misin?
5. Hata yaptığında nasıl bir tavır sergilersin?
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6. İltifat aldığında nasıl tepki verirsin?
7. İstediğin bir şeyi elde etmek için nasıl bir yol izlersin?
8. Çok kalabalık bir ortamda ne yaparsın?
9. Yeni bir işe başladığında ne tür bir izlenim bırakıyorsun?
10. Eleştiri aldığında nasıl tepki verirsin?
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Çekingen ve nazik
Kendinden emin!
Ayakları yere sağlam basan!
Kararlı ve güçlü!
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