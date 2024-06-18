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Oyuncuların Kafası Karışık! Steam'i Sallayan Banana Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Oyuncuların Kafası Karışık! Steam'i Sallayan Banana Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 14:16

Bir gün ansızın bir oyun geldi ve hepimizin kafasını allak bullak etti! Tek amacın ekranın ortasındaki muza tıklamak olduğu Banana Steam'in en popüler oyunlarıyla kapışarak en çok oynananlar arasında arz-ı endam etmeye başlamışken biz de oyuncuların en komik yorumlarına bi' bakalım dedik.

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1. Bu oyunda gören gözler için ne ibretler var, görüyorsunuz.

1. Bu oyunda gören gözler için ne ibretler var, görüyorsunuz.

2. Yok, biz bu oyunun gizemini çözemeyeceğiz anlaşıldı.

2. Yok, biz bu oyunun gizemini çözemeyeceğiz anlaşıldı.

3. Hah, nihayet oyunun mantıklı bir alternatif kullanımı!

3. Hah, nihayet oyunun mantıklı bir alternatif kullanımı!

4. Hele de o muzun sarı rengi, Unreal Engine 5 ile falan mı yapıldı acaba?

4. Hele de o muzun sarı rengi, Unreal Engine 5 ile falan mı yapıldı acaba?

5. Minion'lar bunu beğendi!

5. Minion'lar bunu beğendi!
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6. Devam oyununda da soyulmuş bir muza tıklıyoruz, nasıl ama?

6. Devam oyununda da soyulmuş bir muza tıklıyoruz, nasıl ama?

7. Ya biz farklı oyunlardan bahsediyor olabilir miyiz acaba?

7. Ya biz farklı oyunlardan bahsediyor olabilir miyiz acaba?

8. Biraz da özeleştiri diyelim.

8. Biraz da özeleştiri diyelim.

9. Özellikle 32540. tıktan sonra çok zorlaşıyor denemeyin.

9. Özellikle 32540. tıktan sonra çok zorlaşıyor denemeyin.

10. Zor, ama neden zor bi' sorun. İnsanı içine döndürüyor, her tıkta kendiyle yüzleştiriyor. Bu oyunun türü psikolojik korku olabilir mi?

10. Zor, ama neden zor bi' sorun. İnsanı içine döndürüyor, her tıkta kendiyle yüzleştiriyor. Bu oyunun türü psikolojik korku olabilir mi?

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