Oyuncuların Kafası Karışık! Steam'i Sallayan Banana Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Oyuncuların Kafası Karışık! Steam'i Sallayan Banana Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
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1. Bu oyunda gören gözler için ne ibretler var, görüyorsunuz.
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2. Yok, biz bu oyunun gizemini çözemeyeceğiz anlaşıldı.
3. Hah, nihayet oyunun mantıklı bir alternatif kullanımı!
4. Hele de o muzun sarı rengi, Unreal Engine 5 ile falan mı yapıldı acaba?
5. Minion'lar bunu beğendi!
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6. Devam oyununda da soyulmuş bir muza tıklıyoruz, nasıl ama?
7. Ya biz farklı oyunlardan bahsediyor olabilir miyiz acaba?
8. Biraz da özeleştiri diyelim.
9. Özellikle 32540. tıktan sonra çok zorlaşıyor denemeyin.
10. Zor, ama neden zor bi' sorun. İnsanı içine döndürüyor, her tıkta kendiyle yüzleştiriyor. Bu oyunun türü psikolojik korku olabilir mi?
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