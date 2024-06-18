Oyuncuların Kafası Karışık! Steam'i Sallayan Banana Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Bir gün ansızın bir oyun geldi ve hepimizin kafasını allak bullak etti! Tek amacın ekranın ortasındaki muza tıklamak olduğu Banana Steam'in en popüler oyunlarıyla kapışarak en çok oynananlar arasında arz-ı endam etmeye başlamışken biz de oyuncuların en komik yorumlarına bi' bakalım dedik.