Oyuncular Kısa ve Odaklı Yapımlara Dönüyor: Atari Salonları Geri Geliyor
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Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi sürekli güncellenen oyunlara alternatif arayan oyuncular, daha kısa ve odaklı yapımlara yöneliyor. Bu değişim, atari salonlarının yeniden ilgi görmesine zemin hazırlıyor. Concord ve Mindseye gibi büyük bütçeli yapımların beklentiyi karşılayamaması da bu yönelimi besliyor. Eski salonların sosyal ortamını yeniden kurmayı hedefleyen küçük mekânlar ise ortaya çıkmaya başladı.
Oyuncular sürekli güncellenen oyunlardan uzaklaşıyor.
Oyun barları ve kafeler ev dışında yeni bir alan açıyor.
Retro konsollara ilgi sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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