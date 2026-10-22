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Oyuncular Kısa ve Odaklı Yapımlara Dönüyor: Atari Salonları Geri Geliyor

Oyuncular Kısa ve Odaklı Yapımlara Dönüyor: Atari Salonları Geri Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 17:33
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Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi sürekli güncellenen oyunlara alternatif arayan oyuncular, daha kısa ve odaklı yapımlara yöneliyor. Bu değişim, atari salonlarının yeniden ilgi görmesine zemin hazırlıyor. Concord ve Mindseye gibi büyük bütçeli yapımların beklentiyi karşılayamaması da bu yönelimi besliyor. Eski salonların sosyal ortamını yeniden kurmayı hedefleyen küçük mekânlar ise ortaya çıkmaya başladı.

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Oyuncular sürekli güncellenen oyunlardan uzaklaşıyor.

Oyuncular sürekli güncellenen oyunlardan uzaklaşıyor.

Concord, Mindseye ve Tales of the Shire gibi büyük yatırımla çıkan oyunlar beklentiyi karşılayamadı. Star Wars Galactic Racer ile Ace Combat 8: Wings of Theve ise sınırlı ve doğrudan deneyimleriyle ilgi toplayan yapımlar arasında sayılıyor. Marvel Tōkon: Fighting Souls gibi dövüş oyunlarına gösterilen ilgi de aynı eğilimin bir örneği olarak görülüyor.

Oyun barları ve kafeler ev dışında yeni bir alan açıyor.

Oyun barları ve kafeler ev dışında yeni bir alan açıyor.

Oyun gazetecisi Will Freeman, oyun barlarının ve kafelerin 2026'da ev dışında oyun oynama deneyimi için sürdürülebilir bir model sunduğunu belirtiyor. Henüz büyük bir yükselişten söz edilemese de bağımsız kitapçılara ve plak dükkânlarına benzeyen küçük atari salonları ortaya çıkıyor.

Retro konsollara ilgi sürüyor.

Retro konsollara ilgi sürüyor.

Analogue ve Evercade gibi üreticilerin retro konsolları, özgün oyun deneyimine duyulan ilginin sürdüğünü gösteriyor ve bu talep fiziksel medyaya yönelen ilgiye benzetiliyor. 1970'lerde ve 1980'lerde atari salonları arkadaşlıkların kurulduğu, becerilerin öğrenildiği ve toplulukların oluştuğu sosyal alanlardı; yeni nesil bağımsız salonların bu ortamı yeniden kurabileceği belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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