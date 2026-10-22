Oyuncular Kısa ve Odaklı Yapımlara Dönüyor: Atari Salonları Geri Geliyor

Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi sürekli güncellenen oyunlara alternatif arayan oyuncular, daha kısa ve odaklı yapımlara yöneliyor. Bu değişim, atari salonlarının yeniden ilgi görmesine zemin hazırlıyor. Concord ve Mindseye gibi büyük bütçeli yapımların beklentiyi karşılayamaması da bu yönelimi besliyor. Eski salonların sosyal ortamını yeniden kurmayı hedefleyen küçük mekânlar ise ortaya çıkmaya başladı.