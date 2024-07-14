Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Beta Tarihi Açıklandı

Dünyanın en büyük çizgi roman fuarı olan San Diego Comic-Con da deneyimlenebilecek oyunun kapalı beta süreci de aynı tarihte, yani 25 Temmuz itibariyle başlayacak ve 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kapalı beta boyunca oyunu deneyimlemeye hak kazanan oyuncular ayrıca çapraz platform desteğiyle platformları dışındaki oyuncularla da eşleşebilecekler.