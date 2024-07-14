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Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Beta Tarihi Açıklandı

Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Beta Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 16:01

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve oyuncular tarafından merakla beklenen Marvel Rivals'ın kapalı beta tarihi nihayet gün yüzüne çıktı.

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Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken Marvel Rivals geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve tamamen ücretsiz olacağı da açıklanmıştı.

Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken Marvel Rivals geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve tamamen ücretsiz olacağı da açıklanmıştı.

Marvel Games ve NetEase ortaklığıyla karşımıza çıkacak Marvel Rivals'ın kahraman havuzunu Marvel evreninin süper kahramanları ve kötü karakterleri oluşturacak. Oyunumuz 6v6 PvP, takım bazlı bir yapıya sahip olacak.

Marvel Rivals'ın kapalı beta süreci için de tarih geldi.

Marvel Rivals'ın kapalı beta süreci için de tarih geldi.

Dünyanın en büyük çizgi roman fuarı olan San Diego Comic-Con da deneyimlenebilecek oyunun kapalı beta süreci de aynı tarihte, yani 25 Temmuz itibariyle başlayacak ve 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kapalı beta boyunca oyunu deneyimlemeye hak kazanan oyuncular ayrıca çapraz platform desteğiyle platformları dışındaki oyuncularla da eşleşebilecekler.

Gelelim esas soruya, Marvel Rivals ne zaman çıkacak?

Gelelim esas soruya, Marvel Rivals ne zaman çıkacak?

Oyunun çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama yok. PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkacak Marvel Rivals için bir tahmin yapmak gerekirse fazla beklememize gerek kalmayabilir zira bahsettiğimiz gibi oyun kapalı betada deneyimlenebiliyor.

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