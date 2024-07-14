Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Beta Tarihi Açıklandı
Oynaması Ücretsiz Marvel Rivals'ın Beta Tarihi Açıklandı
Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve oyuncular tarafından merakla beklenen Marvel Rivals'ın kapalı beta tarihi nihayet gün yüzüne çıktı.
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Overwatch benzeri yapısıyla dikkat çeken Marvel Rivals geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve tamamen ücretsiz olacağı da açıklanmıştı.
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Marvel Rivals'ın kapalı beta süreci için de tarih geldi.
Gelelim esas soruya, Marvel Rivals ne zaman çıkacak?
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