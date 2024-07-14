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Henüz Yeni Çıkan The First Descendant Şimdiden 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı Bile!

Henüz Yeni Çıkan The First Descendant Şimdiden 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı Bile!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 12:01

30 Haziran tarihinde oyuncularla buluşan oynaması ücretsiz looter shooter oyunu The First Descendant, şimdiden 10 milyon kişiye ulaştı bile.

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30 Haziran günü çıktı.

30 Haziran günü çıktı.

Oynaması tamamen ücretsiz olan ve çevrimiçi çok oyunculu bir looter shooter deneyimi sunan The First Descendant, 30 Haziran tarihinde PC başta olmak üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkmıştı.

Oyuncuların kafası ise biraz karışık.

Oyuncuların kafası ise biraz karışık.

Her ne kadar oynaması ücretsiz bir yapım olsa bile içerisinde barındırdığı mikro ödemelerin fazlalığı ve pahalılığı yüzünden eleştirilerin hedefi olan oyun, yine de tüm bu olaylara rağmen eşzamanlı oyuncu sayısıyla da göz kamaştırıyor.

Resmi açıklama ise X hesabından geldi.

Resmi açıklama ise X hesabından geldi.
twitter.com

'Sadece 7 günde 10 milyon Descendant'a ulaştık!

Muazzam desteğiniz ve sevginiz için hepinize teşekkür ederiz. Bu bizim için her şey demek.

Size harika deneyimler sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!'

Güncelleme gelmeye devam edecek.

Güncelleme gelmeye devam edecek.

Optimizasyon konusunda biraz dertli olan bu yapıma yakın zamanda bazı önemli güncellemelerin yapılması planlanıyor. Ayrıca bu güncellemeler ile birlikte mikro ödeme sisteminde de dengelemeler ele alınacak.

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