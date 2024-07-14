Henüz Yeni Çıkan The First Descendant Şimdiden 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı Bile!
Henüz Yeni Çıkan The First Descendant Şimdiden 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı Bile!
30 Haziran tarihinde oyuncularla buluşan oynaması ücretsiz looter shooter oyunu The First Descendant, şimdiden 10 milyon kişiye ulaştı bile.
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30 Haziran günü çıktı.
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Oyuncuların kafası ise biraz karışık.
Resmi açıklama ise X hesabından geldi.
Güncelleme gelmeye devam edecek.
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