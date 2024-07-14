Henüz Yeni Çıkan The First Descendant Şimdiden 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı Bile!

'Sadece 7 günde 10 milyon Descendant'a ulaştık!

Muazzam desteğiniz ve sevginiz için hepinize teşekkür ederiz. Bu bizim için her şey demek.

Size harika deneyimler sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!'