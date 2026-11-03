Oturduğunuz Yerden Kalori Yakmak Mümkün: Spor Salonuna Gitmeden Hareket Etmenin Yolları

Koemel, merdiven çıkmayı, ağır alışveriş poşetleri taşımayı ve çocuklarla oynamayı öneriyor. Gideceğiniz yere biraz daha hızlı yürümek ya da arabayı kapıya değil biraz uzağa park etmek de işe yarıyor.

Markette araba yerine sepet kullanmak da iyi bir fikir. Birkaç kiloluk alışverişi taşırken fark etmeden kaslarınızı çalıştırmış oluyorsunuz.