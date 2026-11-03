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Oturduğunuz Yerden Kalori Yakmak Mümkün: Spor Salonuna Gitmeden Hareket Etmenin Yolları

Oturduğunuz Yerden Kalori Yakmak Mümkün: Spor Salonuna Gitmeden Hareket Etmenin Yolları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:08
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Gündüz masa başında, yolda arabada, akşam da koltukta... Bir günü neredeyse hiç kalkmadan bitirmek sanıldığından kolay. Üstelik spora ayıracak zaman bulmak da her zaman mümkün olmuyor.

Araştırmacılar bu yüzden tesadüfi egzersize, yani spor dışında gün içinde yaptığımız küçük hareketlere dikkat çekiyor. Bilimsel adı egzersiz dışı aktivite termogenezi (NEAT) olan bu hareketler, düzenli egzersiz yapmayanlar için bile ciddi bir fark yaratabiliyor.

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Bacak Sallamak Daha Fazla Enerji Yakıyor

Bacak Sallamak Daha Fazla Enerji Yakıyor

Çocukken 'bacak sallama' uyarısını duymayan yoktur. Oysa uzun süre hareketsiz oturduğumuzda bacak kasları da duruyor ve kandaki şekerin temizlenmesine yardım eden kasılmalar azalıyor.

2024'te yapılan küçük bir araştırmada 15 kişi 20'şer dakika hareketsiz oturdu ve bacak salladı. Bacak sallarken harcanan enerji yüzde 16 kadar arttı, kalp atışı ya da tansiyonda ise belirgin bir değişiklik olmadı.

Nefes Nefese Bırakan Kısa Hareketler

Nefes Nefese Bırakan Kısa Hareketler

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden Nicholas Koemel'in yürüttüğü araştırmada düzenli egzersiz yapmayan 22 bin 368 kişinin hareketleri bileklerine takılan cihazlarla ölçüldü ve kişiler ortalama 8 yıl takip edildi.

Sonuçlara göre günde 11 saatten fazla oturmanın kalp-damar hastalıkları için yarattığı risk, toplamı günde yaklaşık 4 dakika eden yoğun ve kısa hareketlerle dengelenebiliyor. Burada kastedilen, hızlı merdiven çıkmak gibi insanı kısa süre nefes nefese bırakan, bir dakikadan kısa süren hareketler.

Ev İşleri de Sayılıyor

Ev İşleri de Sayılıyor

Tesadüfi egzersiz için spor salonu üyeliğine gerek yok. Yemek pişirmek, bahçe işleri ve elektrikli süpürgeyle temizlik yapmak da hareketsiz geçen süreyi azaltıyor.

Auckland Teknoloji Üniversitesi'nden Anantha Narayanan'a göre duruş değiştirmek, omuzları gevşetmek ya da ayakları esnetmek gibi çok küçük hareketler bile bu hesaba dahil.

Market Arabası Yerine Sepet

Market Arabası Yerine Sepet

Koemel, merdiven çıkmayı, ağır alışveriş poşetleri taşımayı ve çocuklarla oynamayı öneriyor. Gideceğiniz yere biraz daha hızlı yürümek ya da arabayı kapıya değil biraz uzağa park etmek de işe yarıyor.

Markette araba yerine sepet kullanmak da iyi bir fikir. Birkaç kiloluk alışverişi taşırken fark etmeden kaslarınızı çalıştırmış oluyorsunuz.

Bir Alışkanlığın Üzerine Bir Hareket Eklemek

Bir Alışkanlığın Üzerine Bir Hareket Eklemek

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nden Prof. Amanda Daley, yeni bir hareketi zaten yaptığımız bir işe eklemeyi öneriyor. Diş fırçalarken parmak ucunda yükselip inmek, masanın altında bacakları kaldırmak ya da telefonla konuşurken yürümek bunun örnekleri.

Daley'nin evinde internetten sipariş edilen paketler eve değil, yakındaki bir kargo noktasına geliyor. Böylece ihtiyacı olan gidip kendisi alıyor.

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Ayakta Çalışmak Oturma Süresini Azaltıyor

Ayakta Çalışmak Oturma Süresini Azaltıyor

Daley ve ekibinin bir çalışmasında doktorlara ayakta çalışabilecekleri masalar verildi. Bu masalar, doktorların günde oturarak geçirdiği süreyi yaklaşık iki saat azalttı.

Daley'e göre bu tür günlük hareketlerin en büyük avantajı ayrıca zaman ayırmayı gerektirmemesi. Koemel de bu hareketler yaşamın bir parçası haline geldikçe kendiliğinden alışkanlığa dönüştüğünü söylüyor.

En kolay egzersiz, ayrıca zaman ayırmanız gerekmeyendir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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