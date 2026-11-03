Oturduğunuz Yerden Kalori Yakmak Mümkün: Spor Salonuna Gitmeden Hareket Etmenin Yolları
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Gündüz masa başında, yolda arabada, akşam da koltukta... Bir günü neredeyse hiç kalkmadan bitirmek sanıldığından kolay. Üstelik spora ayıracak zaman bulmak da her zaman mümkün olmuyor.
Araştırmacılar bu yüzden tesadüfi egzersize, yani spor dışında gün içinde yaptığımız küçük hareketlere dikkat çekiyor. Bilimsel adı egzersiz dışı aktivite termogenezi (NEAT) olan bu hareketler, düzenli egzersiz yapmayanlar için bile ciddi bir fark yaratabiliyor.
Bacak Sallamak Daha Fazla Enerji Yakıyor
Nefes Nefese Bırakan Kısa Hareketler
Ev İşleri de Sayılıyor
Market Arabası Yerine Sepet
Bir Alışkanlığın Üzerine Bir Hareket Eklemek
Ayakta Çalışmak Oturma Süresini Azaltıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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