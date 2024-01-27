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Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'de En Nadir 8 Canlının Yerini Söylüyoruz: Nasıl Yakalayacağınızı Anlatıyoruz

Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'de En Nadir 8 Canlının Yerini Söylüyoruz: Nasıl Yakalayacağınızı Anlatıyoruz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 10:01

Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran ve deli dehşet satış başarısı getiren Palworld içerisindeki en nadir 8 canlıyı gösteriyoruz. Ayrıca onları nerede bulabileceğinizi ve nasıl yakalayabileceğinizi de söylüyoruz!

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1. Loupmoon

1. Loupmoon

Yalnızca geceleri bulunabilen Loupmoon, özellikle oyunun ilerleyen safhalarında oldukça güçlü bir Pal olarak oyuncuya hizmet ediyor. Hatta daha büyük ve daha güçlü Pal'ları toplamak için elinizdeki en iyi seçenek olabilir kendisi. Lazer yetenekleri ve dirençli savunma sistemiyle kesinlikle yanınızda gezdirmelisiniz. 

Lokasyonlar: Bamboo Grooves ve Broncherry Areas

2. Foxcicle

2. Foxcicle

Buz elementleri ile donanan Foxcicle, yakalaması oldukça zor ve bulunması da bir hayli güç olan bir Pal. Sadece bir bölgede bulabilirsiniz ve yanına gittiğinizde minimum seviyesi 28 olacağından yeterli hasarı verdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Aynı zamanda soğuk bir ortama gittiğiniz için minimum 3. seviye bir soğuktan koruma eşyası ile kendinizi donatmayı ihmal etmeyin.

Lokasyonlar: The Tower of Free Pal Alliance

3. Vaelet

3. Vaelet

Çok yönlü bir Pal olan Vaelet, düşmanlara hem zehir hem de rüzgar saldırıları yapabilen bir karakter. Aynı zamanda taşıma, ekim ve ilaç üretimi konularında da oyuncuya yardımcı olabiliyor. Bu sebeple yakalaması ve bulunması da bir hayli zor. 

Lokasyonlar: Sanctuary

4. Digtoise

4. Digtoise

Hem saldırı konusunda hem de madencilik konusunda oyuncuya çok büyük faydalar sağlayabilen Digtoise, kesinlikle yakalamanız gereken bir Pal konumunda. Kendine has çarpışma stili sayesinde de düşmanların korkulu yüzü olmayı başarıyor. 

Lokasyonlar: Palpagos Islands

5. Katress

5. Katress

Loupmoon ile aynı özelliklere sahip olan Katress, mini boss sayılabilecek derecede güçlü ve nadir bulunan bir Pal. Onu yakalamak size oyun içerisinde çok fazla şey katacaktır. Ayrıca bulunması da bir hayli zor. Çünkü tek bir lokasyon içerisinde yer alıyor ve rastgele bir şekilde karşınıza çıkabiliyor.

Lokasyonlar: Tower Ruins Teleport Statue

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6. Lovander

6. Lovander

Heart Drain yeteneği sayesinde savaşlarda Lovander ile çok daha farklı bir konuma ulaşabilirsiniz. Bu yetenek, hasar aldığınızda onun bir kısmını emen ve size sağlık kazandıran bir özelliğe sahip. Bu sebeple Pal'ı yakalayıp sürekli yanınızda gezdirmenizde fayda var. 

Lokasyonlar: Desert

7. Quivern

7. Quivern

Bir binek olarak da kullanabileceğiniz Quivern, daha çok üretim ve inşa aşamalarında size yardımcı olabilecek bir Pal. Mahsul hasadı, ev inşası veya bağlantı noktaları kurmak gibi farklı kaynaklarda kullanılması sizin yararınıza olacaktır. 

Lokasyonlar: Sealed Realm of the Winged Tyrant

8. Grizzbolt

8. Grizzbolt

Ve geldik listenin son nadir Pal'ına. Grizzbolt, Özellikle kalabalık düşman gruplarına karşı adeta yıkım makinesi gibi saldırabiliyor. Binek olarak kullanılırken oyuncuya bir minigun hediye eden bu Pal, aynı zamanda elektrik saldırılarıyla da düşmanın başını ağrıtmasını çok iyi biliyor. 

Lokasyonlar: Pal Sanctuary

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