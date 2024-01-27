Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'de En Nadir 8 Canlının Yerini Söylüyoruz: Nasıl Yakalayacağınızı Anlatıyoruz
Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'de En Nadir 8 Canlının Yerini Söylüyoruz: Nasıl Yakalayacağınızı Anlatıyoruz
Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran ve deli dehşet satış başarısı getiren Palworld içerisindeki en nadir 8 canlıyı gösteriyoruz. Ayrıca onları nerede bulabileceğinizi ve nasıl yakalayabileceğinizi de söylüyoruz!
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1. Loupmoon
2. Foxcicle
3. Vaelet
4. Digtoise
5. Katress
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6. Lovander
7. Quivern
8. Grizzbolt
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