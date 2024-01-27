Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'de En Nadir 8 Canlının Yerini Söylüyoruz: Nasıl Yakalayacağınızı Anlatıyoruz

Loupmoon ile aynı özelliklere sahip olan Katress, mini boss sayılabilecek derecede güçlü ve nadir bulunan bir Pal. Onu yakalamak size oyun içerisinde çok fazla şey katacaktır. Ayrıca bulunması da bir hayli zor. Çünkü tek bir lokasyon içerisinde yer alıyor ve rastgele bir şekilde karşınıza çıkabiliyor.

Lokasyonlar: Tower Ruins Teleport Statue