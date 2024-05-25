Ortak Savunma: “Trabzonspor Maçında Yaşananların Tekrar Etmesinden Korktuk”

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında Fenerbahçe teknik ekibinden Emre Kartal, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve eski yöneticilerden Hulusi Belgü, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. 3 Fenerbahçeli ismin de bu sezon Trabzon’da yaşanan olayların tekrar etmesinden korktukları için kendilerini savunma amaçlı kavgaya karıştıklarını söylediği ortaya çıktı.