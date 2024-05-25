Ortak Savunma: “Trabzonspor Maçında Yaşananların Tekrar Etmesinden Korktuk”
Ortak Savunma: “Trabzonspor Maçında Yaşananların Tekrar Etmesinden Korktuk”
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında Fenerbahçe teknik ekibinden Emre Kartal, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve eski yöneticilerden Hulusi Belgü, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. 3 Fenerbahçeli ismin de bu sezon Trabzon’da yaşanan olayların tekrar etmesinden korktukları için kendilerini savunma amaçlı kavgaya karıştıklarını söylediği ortaya çıktı.
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Fenerbahçe’nin, deplasmanada Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular ile yönetim tekrar yeşil sahaya çıkmış ve kutlama yaparken Galatasaraylı isimlerle arbede yaşanmıştı.
Fenerbahçe teknik ekibinden Emre Kartal, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve eski yöneticilerden Hulusi Belgü, savcılık ifadelerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, bu sezon deplasmanda oynadıkları Trabzon maçında darp edildiğini, bu sebeple aynı olayların yaşanmasından korktuğu için kavganın içinde kaldığını söyledi.
Trabzonspor maçından sonra ifadesiyle birlikte savcılığa sunduğu sağlık raporunda ağır şiddete maruz kaldığının görüleceğini söyleyen Kartal, hem Galatasaray hem de Trabzonspor maçlarının ardından sosyal medya hesaplarından tehdit edildiğini, halen devam eden bu durumdan psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirtti.
Kartal, "Gerek bu yaşananlara gerekse de milyonlarca taraftarımızı temsil eden kutsal bayrağımızın gasbedilmeye çalışılmasına karşı sadece takımımızı ve bayrağımızı koruma refleksiyle hareket ettim. Yalnızca o anki panik ve korku içerisinde haksız saldırıyı durdurmaya ve engellemeye çalıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseye karşı hakaret veya tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım, kasten yaralama suçunu işlemedim." diye konuştu.
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Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık da “Sevinme gösterileri devam ederken Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Jaden Oosterwolde, yöneticiler Ahmet Ketenci, Simla Türker Beyazıt, Bekir İrdem ile küçük bir grup olarak Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedik. Hatta bayrakla fotoğraf çektirmek için orada yetkili olan bir Spor Şube polisinden izin istedim, verdi. Ben de telefonumla bu kişilerin Fenerbahçe bayrağı tuttukları halde fotoğraflarını çektim. Bu sırada bir kişinin bağırıp küfür ederek yanımıza doğru koştuğunu gördüm. Gelir gelmez bana fiziki müdahalede bulunarak kenara itti ve bayrağı almaya çalıştı. Olay çok hızlı geliştiği ve benzer bir olayı Trabzonspor deplasmanında da yaşadığımız için bu kişiye engel olmak amacıyla kucaklayıp çekmeye çalıştım. Çünkü Trabzon deplasmanında taraftarlardan birisi bıçakla üstüme geldi hatta birisi köşe bayrağıyla üzerime doğru koştu. Zaten bir travmamız mevcuttu. Kendisine engel olmak istediğim sırada ağzıma vurdu. Ben halen olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü olaylar çok hızlı bir şekilde gelişti." ifadesini verdi.
Fenerbahçe eski yönetici Hulusi Belgü de, kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini ve kendilerine saldıran kişiyi durdurmaya ve engellemeye çalıştığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
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