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Ormanda Bulduğu Dev Mantar Görenleri Korkuttu: Kökeni Dinozorların Yok Oluşuna Dayanıyor

Ormanda Bulduğu Dev Mantar Görenleri Korkuttu: Kökeni Dinozorların Yok Oluşuna Dayanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 16:34
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Çin'in Yunnan eyaletindeki ormanlarda 50 santimetreye ulaşan ve 2,2 kilogram gelen yeni bir mantar türü keşfedildi. Dianjunus rex adı verilen tür, bilim insanlarına göre yepyeni bir mantar ailesini temsil ediyor.

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Kaynak: 1, 2

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Yunnan'daki ormanlarda bulunan mantarın boyu 50 santimetreye, ağırlığı 2,2 kilograma ulaşıyor.

Yunnan'daki ormanlarda bulunan mantarın boyu 50 santimetreye, ağırlığı 2,2 kilograma ulaşıyor.

Kunming Botanik Enstitüsü'nden araştırmacılar, Yunnan eyaletinde yaptıkları mantar çeşitliliği taramalarında dikine büyüyen, çok iri meyve gövdeleri olan bir mantar topladı. Örnekler Ağustos ve Eylül 2024'te Kunming'in Luquan bölgesinde, Temmuz 2025'te Xishuangbanna'daki tropik yağmur ormanında ve Lufeng'de bulundu. Örneklerin çoğu meşe köklerine bağlı halde büyüyordu.

Gövdeler etli, parmak ya da avuç biçimli ve soluk sarı renkte. Yüzeyi uzun, tüylü, lifli bir tabakayla kaplı olan gövdeler, olgunlaştıkça koyu sarıya dönüyor. Taze meyve gövdeleri yumuşak ve koparıldıktan sonra hızla kuruyor.

Fotoğraf: Song, Yan, Pérez-Moreno, Zhang, Yang, Xie, Su, Liu, Wang, Liu, Yang, Yang, Liu, Shi, Wan, Cheewangkoon, Dai, Senanayake and Yu

Araştırmacılar bu boyutun Ascomycota grubunda belgelenen en büyük meyve gövdeleri olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar bu boyutun Ascomycota grubunda belgelenen en büyük meyve gövdeleri olduğunu belirtiyor.

Makaleye göre Dianjunus rex, kesenli mantarlar grubu Ascomycota içinde belgelenen en büyük meyve gövdelerini üretiyor. Aynı takımda Kenya'da bambu üzerinde bulunan Engleromyces goetzei örneği yaklaşık 3,2 kilogramla bu gruptaki en hacimli örneklerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Xylariales takımındaki türler çoğunlukla küçük, koyu renkli ve kabuksu oluşumlar yapıyor. Yeni tür ise hem boyuyla hem de soluk sarı rengiyle bu kalıbın dışında kalıyor.

Araştırmacı Indunil Senanayake, bitki örtüsünün ve döküntülerin üzerine yükselen bir meyve gövdesinin sporların rüzgarla daha iyi yayılmasını sağlayabileceğini söylüyor. Ancak bu kadar büyük bir yapının önemli bir enerji yatırımı gerektirdiğini de ekliyor.

Fotoğraf: Song, Yan, Pérez-Moreno, Zhang, Yang, Xie, Su, Liu, Wang, Liu, Yang, Yang, Liu, Shi, Wan, Cheewangkoon, Dai, Senanayake and Yu

Genetik analizler türü yeni bir aileye yerleştirdi ve kökenini dinozorların yok oluşuna dayandırdı.

Genetik analizler türü yeni bir aileye yerleştirdi ve kökenini dinozorların yok oluşuna dayandırdı.

Dört gen bölgesi ve üç örnekten alınan tam genom dizilemesiyle yapılan analizler, türü Graphostromataceae ailesinin kardeş kolu olarak ayrı bir dala yerleştirdi. Araştırmacılar bu nedenle Dianjunaceae adlı yeni bir aile önerdi. Tahminlere göre aile yaklaşık 65 milyon yıl önce ayrıldı. Bu tarih, kuş olmayan dinozorların da yok olduğu Kretase-Paleojen kitlesel yok oluşunun hemen sonrasına denk geliyor ve o dönemde türlerin yaklaşık yüzde 75'inin yok olduğu tahmin ediliyor.

Senanayake, yok oluşun ardından ormanlarda büyük miktarda ölü bitki materyali oluşmasının odun ayrıştıran mantarlar için yeni fırsatlar yaratmış olabileceğini belirtiyor. Çalışma Frontiers in Fungal Biology dergisinde yayımlandı.

Fotoğraf: Song, Yan, Pérez-Moreno, Zhang, Yang, Xie, Su, Liu, Wang, Liu, Yang, Yang, Liu, Shi, Wan, Cheewangkoon, Dai, Senanayake and Yu

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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