Ormanda Bulduğu Dev Mantar Görenleri Korkuttu: Kökeni Dinozorların Yok Oluşuna Dayanıyor
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Yunnan'daki ormanlarda bulunan mantarın boyu 50 santimetreye, ağırlığı 2,2 kilograma ulaşıyor.
Araştırmacılar bu boyutun Ascomycota grubunda belgelenen en büyük meyve gövdeleri olduğunu belirtiyor.
Genetik analizler türü yeni bir aileye yerleştirdi ve kökenini dinozorların yok oluşuna dayandırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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