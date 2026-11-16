Ormanda Bulduğu Dev Mantar Görenleri Korkuttu: Kökeni Dinozorların Yok Oluşuna Dayanıyor

Kunming Botanik Enstitüsü'nden araştırmacılar, Yunnan eyaletinde yaptıkları mantar çeşitliliği taramalarında dikine büyüyen, çok iri meyve gövdeleri olan bir mantar topladı. Örnekler Ağustos ve Eylül 2024'te Kunming'in Luquan bölgesinde, Temmuz 2025'te Xishuangbanna'daki tropik yağmur ormanında ve Lufeng'de bulundu. Örneklerin çoğu meşe köklerine bağlı halde büyüyordu.

Gövdeler etli, parmak ya da avuç biçimli ve soluk sarı renkte. Yüzeyi uzun, tüylü, lifli bir tabakayla kaplı olan gövdeler, olgunlaştıkça koyu sarıya dönüyor. Taze meyve gövdeleri yumuşak ve koparıldıktan sonra hızla kuruyor.

Fotoğraf: Song, Yan, Pérez-Moreno, Zhang, Yang, Xie, Su, Liu, Wang, Liu, Yang, Yang, Liu, Shi, Wan, Cheewangkoon, Dai, Senanayake and Yu