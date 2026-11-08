Öpüşme Sahnesi Yüzünden Şahsiyet'i Reddeden Ayşegül Aldinç, Yıllar Sonra Pişmanlığını Anlattı

Aldinç, sahneyi bütünüyle kaldırmak yerine farklı bir çözüm de düşündüğünü söyledi: 'Eski Türk filmlerindeki gibi öpüşüyormuş gibi de yapabilirdik, illa gerçekten öpüşmek gerekmiyordu.'

Ne var ki görüşme, onun beklediği gibi ilerlemedi. Aldinç o anı şu sözlerle anlattı: 'Ben 'Olmasa olur mu?' deyince 'Olmaz.' dedi. 'İyi, o zaman ben olmayayım.' dedim, o da 'Olur.' dedi. Bu kadar basit!'

Usta oyuncu, yaşadıklarından çıkardığı dersi de paylaştı: 'Bir şeyi nasıl söylediğine dikkat etmek gerekiyor, çünkü hayatının yönünü bile belirleyebiliyor. Belki başka türlü söylemeliydim, hatta hiç söylememeliydim.'