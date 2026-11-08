Öpüşme Sahnesi Yüzünden Şahsiyet'i Reddeden Ayşegül Aldinç, Yıllar Sonra Pişmanlığını Anlattı
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Ayşegül Aldinç, Ayşe Arman’a verdiği röportajda Şahsiyet dizisinde kendisine teklif edilen rolü reddettiğini ve bundan sonradan pişman olduğunu anlattı. Rolü kabul etmemesinin nedeni senaryodaki bir öpüşme sahnesiydi. Aldinç, yönetmen Onur Saylak’a “Bu sahne olmasa olur mu?” diye sorduğunu, “Olmaz” cevabını alınca projeden çekildiğini söyledi. Dizi daha sonra Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy kazandırdı.
KAYNAK: Ayşe Arman
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Ayşegül Aldinç, reddettiği ve sonradan pişman olduğu projenin Şahsiyet olduğunu açıkladı.
Ayşegül Aldinç, rolü kaybettiren konuşmanın üç cümle sürdüğünü açıkladı.
Şahsiyet, Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy kazandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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