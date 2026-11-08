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Öpüşme Sahnesi Yüzünden Şahsiyet'i Reddeden Ayşegül Aldinç, Yıllar Sonra Pişmanlığını Anlattı

Öpüşme Sahnesi Yüzünden Şahsiyet'i Reddeden Ayşegül Aldinç, Yıllar Sonra Pişmanlığını Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 14:16
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Ayşegül Aldinç, Ayşe Arman’a verdiği röportajda Şahsiyet dizisinde kendisine teklif edilen rolü reddettiğini ve bundan sonradan pişman olduğunu anlattı. Rolü kabul etmemesinin nedeni senaryodaki bir öpüşme sahnesiydi. Aldinç, yönetmen Onur Saylak’a “Bu sahne olmasa olur mu?” diye sorduğunu, “Olmaz” cevabını alınca projeden çekildiğini söyledi. Dizi daha sonra Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy kazandırdı.

KAYNAK: Ayşe Arman

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Ayşegül Aldinç, reddettiği ve sonradan pişman olduğu projenin Şahsiyet olduğunu açıkladı.

Ayşegül Aldinç, reddettiği ve sonradan pişman olduğu projenin Şahsiyet olduğunu açıkladı.

Ayşe Arman'a konuk olan Ayşegül Aldinç, kariyerinde geri çevirdiği teklifler sorulunca dikkat çekici bir itirafta bulundu.

'Bir iki tane reddettiğim ve sonradan pişman olduğum iş olabilir' diyen Aldinç, bunlardan birinin Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet olduğunu açıkladı.

Rolü kabul etmemesinin nedeni ise senaryodaki bir öpüşme sahnesiydi. Ancak Aldinç, bu konuda katı bir prensibi olmadığının da altını çizdi: 'Aslında Türkan Şoray kurallarım falan yok. Ama o sahne olmasa da olur diye düşünmüştüm.'

Ayşegül Aldinç, rolü kaybettiren konuşmanın üç cümle sürdüğünü açıkladı.

Ayşegül Aldinç, rolü kaybettiren konuşmanın üç cümle sürdüğünü açıkladı.

Aldinç, sahneyi bütünüyle kaldırmak yerine farklı bir çözüm de düşündüğünü söyledi: 'Eski Türk filmlerindeki gibi öpüşüyormuş gibi de yapabilirdik, illa gerçekten öpüşmek gerekmiyordu.'

Ne var ki görüşme, onun beklediği gibi ilerlemedi. Aldinç o anı şu sözlerle anlattı: 'Ben 'Olmasa olur mu?' deyince 'Olmaz.' dedi. 'İyi, o zaman ben olmayayım.' dedim, o da 'Olur.' dedi. Bu kadar basit!'

Usta oyuncu, yaşadıklarından çıkardığı dersi de paylaştı: 'Bir şeyi nasıl söylediğine dikkat etmek gerekiyor, çünkü hayatının yönünü bile belirleyebiliyor. Belki başka türlü söylemeliydim, hatta hiç söylememeliydim.'

Şahsiyet, Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy kazandırdı.

Şahsiyet, Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy kazandırdı.

2018'de puhutv'de yayınlanan Şahsiyet'in senaryosu Hakan Günday'a, yönetmenliği Onur Saylak'a aitti. Alzheimer teşhisi konan emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun hikâyesini anlatan dizi, kısa sürede yerli dijital yapımların en çok konuşulanları arasına girdi.

Üstelik dizi, 2019'da Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.

Aldinç de dizinin bu başarısını hatırlatarak 'Sonra dizi bayağı aldı yürüdü, yurt dışında ödül aldı' dedi. Onur Saylak'tan ise 'Canım, çok tatlı adam' diye söz eden oyuncu, sözlerini esprili bir dille noktaladı: 'Ne bileyim ben, şimdi kabul etmiş olsam ne kadar havalı olurdu!'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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