Ona Bir Şans Daha Verecek Misin?
Ona Bir Şans Daha Verecek Misin?
Birlikte geçirdiğiniz zamanları, paylaştığınız kahkahaları, belki de birlikte ağladığınız anları hatırla. Şimdi, tüm bunları bir kenara bırakıp ona bir şans daha vermeyi düşün. Evet, belki bir zamanlar sana acı çektirdi, belki de hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, insanlar değişir, insanlar hatalarından ders alır.
Ona Bir Şans Daha Verecek Misin?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bundan önce birlikte geçirdiğiniz zamanlarda, ilişkinizde en çok neyi eksik hissediyordunuz?
4. Eski sevgilin, ilişkinizdeki en büyük hatayı fark edip düzeltmeye çalıştı mı?
5. Onunla tekrar bir ilişkiye başlamayı düşünürsen, en çok hangi duyguyu hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eğer tekrar bir araya gelirseniz, ilişkinizin önceki hatalarına dikkat etmek için neler yaparsınız?
7. Bir şans daha verirsen arkadaşların seni destekler mi?
8. O senin kalbini çok kırdı mı?
9. Onu affetmemek için ne gibi sebeplerin var?
10. Son olarak her gün aklına geliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ona bir şans daha vereceksin!
Ona bir şans daha vermeyeceksin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın