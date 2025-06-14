Ömer Koç TOFAŞ'tan İstifa Etti: TOFAŞ Yönetiminde Koç Ailesi Kalmadı

Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi otomotiv devlerinin sahibi olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin TOFAŞ’a devri 18 Nisan’da onaylandı. Devir 400 milyon euro olarak açıklandı. Devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu’nun yatırım taahhüdüdü sunulmuş ve Koç Holding tarafından verilen bir garanti ise dikkat çekmişti.

Devir için verilen garantide hem Ford hem de TOFAŞ yönetiminde Koç Ailesi’nden bir kişinin bulunmaması gerekiyordu. Koç Topluluğu bünyesindeki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç ailesinden bir üye bulunuyorsa, TOFAŞ yönetim kurulunda Koç ailesinden kimsenin yer almaması gerekiyordu.

Bu maddeye karşılık olarak TOFAŞ yönetiminde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç görevinden feragat etti.