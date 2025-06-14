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Ömer Koç TOFAŞ'tan İstifa Etti: TOFAŞ Yönetiminde Koç Ailesi Kalmadı

Ömer Koç TOFAŞ'tan İstifa Etti: TOFAŞ Yönetiminde Koç Ailesi Kalmadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 09:32

Ömer Koç, TOFAŞ’tan istifa etti. 18 Nisan’dan TOFAŞ-Stellantis birleşmesi onaylanmış ancak bu birleşme özel şarta bağlanmıştı. Özel şarttan biri de Koç Ailesi’nden bir kişinin hem Ford hem TOFAŞ yönetiminde yer almamasıydı. Bu şart nedeniyle TOFAŞ yönetiminde yer alan Ömer Koç’un istifası KAP’a bildirildi.

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Otomobil devlerinin sahibi Stellantis, 18 Nisan'da TOFAŞ'a 400 milyon euro bedelle devredilmişti.

Otomobil devlerinin sahibi Stellantis, 18 Nisan'da TOFAŞ'a 400 milyon euro bedelle devredilmişti.

Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi otomotiv devlerinin sahibi olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin TOFAŞ’a devri 18 Nisan’da onaylandı. Devir 400 milyon euro olarak açıklandı. Devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu’nun yatırım taahhüdüdü sunulmuş ve Koç Holding tarafından verilen bir garanti ise dikkat çekmişti. 

Devir için verilen garantide hem Ford hem de TOFAŞ yönetiminde Koç Ailesi’nden bir kişinin bulunmaması gerekiyordu. Koç Topluluğu bünyesindeki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç ailesinden bir üye bulunuyorsa, TOFAŞ yönetim kurulunda Koç ailesinden kimsenin yer almaması gerekiyordu.

Bu maddeye karşılık olarak TOFAŞ yönetiminde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç görevinden feragat etti.

Ömer Koç, TOFAŞ'tan istifa etti.

Ömer Koç, TOFAŞ'tan istifa etti.

Ali Koç ve Rahmi Koç’un Ford yönetim kurulunda yer alması nedeniyle Ömer Koç, TOFAŞ’taki görevinden istifa etti. Kamuyu Aydınlat Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Ömer Koç'ta boşalan koltuğa Levent Çakıroğlu'nun atandığı belirtildi.

KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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