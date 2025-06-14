Ömer Koç TOFAŞ'tan İstifa Etti: TOFAŞ Yönetiminde Koç Ailesi Kalmadı
Ömer Koç, TOFAŞ’tan istifa etti. 18 Nisan’dan TOFAŞ-Stellantis birleşmesi onaylanmış ancak bu birleşme özel şarta bağlanmıştı. Özel şarttan biri de Koç Ailesi’nden bir kişinin hem Ford hem TOFAŞ yönetiminde yer almamasıydı. Bu şart nedeniyle TOFAŞ yönetiminde yer alan Ömer Koç’un istifası KAP’a bildirildi.
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Otomobil devlerinin sahibi Stellantis, 18 Nisan'da TOFAŞ'a 400 milyon euro bedelle devredilmişti.
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Ömer Koç, TOFAŞ'tan istifa etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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