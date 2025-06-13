Kamu İşçisinin Zam Teklifi Belli Oldu: TÜRK-İŞ Resti Çekti
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde içeren tarafının teklifi belli oldu. TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 olarak açıklandı.
TÜRK İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise teklifi hayal kırıklığı olarak değerlendirdi, “Bu teklifi kabul etmiyoruz” dedi.
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Kamu işçisinin zam teklifi belli oldu.
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TÜRK-İŞ resti çekti: "Kabul etmiyoruz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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