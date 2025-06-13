Kamu İşçisinin Zam Teklifi Belli Oldu: TÜRK-İŞ Resti Çekti

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ilk zam teklifi belli oldu. Zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.