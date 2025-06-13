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Kamu İşçisinin Zam Teklifi Belli Oldu: TÜRK-İŞ Resti Çekti

Kamu İşçisinin Zam Teklifi Belli Oldu: TÜRK-İŞ Resti Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 16:06

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde içeren tarafının teklifi belli oldu. TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 olarak açıklandı.

TÜRK İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise teklifi hayal kırıklığı olarak değerlendirdi, “Bu teklifi kabul etmiyoruz” dedi.

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Kamu işçisinin zam teklifi belli oldu.

Kamu işçisinin zam teklifi belli oldu.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ilk zam teklifi belli oldu. Zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

TÜRK-İŞ resti çekti: "Kabul etmiyoruz."

TÜRK-İŞ resti çekti: "Kabul etmiyoruz."

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, zam teklifine dair açıklamada bulundu. Ağar, 'Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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