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Olympiakos'un Basketbolcuları Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçında Kimin Galip Geleceğini Tahmin Etti!

Olympiakos'un Basketbolcuları Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçında Kimin Galip Geleceğini Tahmin Etti!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 13:48

Turkish Airlines Euroleague'de Final Four için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ile finale çıkma mücadele verecekken eşleşmenin bir diğer ayağında Real Madrid ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı basketbolcular, sarı-lacivertli ekibimizin kritik maçında dair tahminde bulundu.

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Euroleague'de normal sezonu 20 galibiyet 14 yenilgiyle altıncı sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monaco ile eşleşmişti.

Euroleague'de normal sezonu 20 galibiyet 14 yenilgiyle altıncı sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monaco ile eşleşmişti.
media.fenerbahce.org

Temsilcimiz, ligi 3. bitiren Fransız ekibini beş maç sonunda 3-2'lik skorla mağlup etmiş ve adını son dört takım arasına yazdırmıştı.

Temsilcimiz, ligi 3. bitiren Fransız ekibini beş maç sonunda 3-2'lik skorla mağlup etmiş ve adını son dört takım arasına yazdırmıştı.
media.fenerbahce.org

Beş yıl aradan sonra yeniden yeniden Final Four bileti alan Fenerbahçe'nin rakibi, Yunan ekibi Pana olmuştu.

Beş yıl aradan sonra yeniden yeniden Final Four bileti alan Fenerbahçe'nin rakibi, Yunan ekibi Pana olmuştu.
media.fenerbahce.org

24 Mayıs Cuma saat 19'da oynanacak dev maç öncesinde Olympiakoslu basketbolcular turu kimin geçeceğine dair tahminler tahminde bulundu. 👇

24 Mayıs Cuma saat 19'da oynanacak dev maç öncesinde Olympiakoslu basketbolcular turu kimin geçeceğine dair tahminler tahminde bulundu. 👇

Birçok yıldız isim, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı 👇

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Fenerbahçe taraftarının tahminlere yaptığı yorumlar 👇

Fenerbahçe taraftarının tahminlere yaptığı yorumlar 👇
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