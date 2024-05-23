Olympiakos'un Basketbolcuları Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçında Kimin Galip Geleceğini Tahmin Etti!

Turkish Airlines Euroleague'de Final Four için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ile finale çıkma mücadele verecekken eşleşmenin bir diğer ayağında Real Madrid ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı basketbolcular, sarı-lacivertli ekibimizin kritik maçında dair tahminde bulundu.