Melih Mahmutoğlu Müsait Pozisyonda İsabeti Bulamayınca Nick Calathes Kendini Tutamadı
Melih Mahmutoğlu Müsait Pozisyonda İsabeti Bulamayınca Nick Calathes Kendini Tutamadı
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, Melih Mahmutoğlu'nun boş atışı kaçırmasına gülerek tepki verdi.
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Aliağa Petkim'i konuk etti.
Sarı-lacivertliler, parkeden 102-72'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
Maçın son çeyreğinde yaşanan bir an, adeta maçın önüne geçti.
Fenerbahçe, 83-54 öndeyken Melih Mahmutoğlu, boş turnikeyi kaçırdı. Tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, kenarda uzun süre güldü.
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