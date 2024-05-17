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Melih Mahmutoğlu Müsait Pozisyonda İsabeti Bulamayınca Nick Calathes Kendini Tutamadı

Melih Mahmutoğlu Müsait Pozisyonda İsabeti Bulamayınca Nick Calathes Kendini Tutamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 08:59

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, Melih Mahmutoğlu'nun boş atışı kaçırmasına gülerek tepki verdi.

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Aliağa Petkim'i konuk etti.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Aliağa Petkim'i konuk etti.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, parkeden 102-72'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, parkeden 102-72'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
media.fenerbahce.org

Maçın son çeyreğinde yaşanan bir an, adeta maçın önüne geçti.

Maçın son çeyreğinde yaşanan bir an, adeta maçın önüne geçti.
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe, 83-54 öndeyken Melih Mahmutoğlu, boş turnikeyi kaçırdı. Tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, kenarda uzun süre güldü.

Fenerbahçe, 83-54 öndeyken Melih Mahmutoğlu, boş turnikeyi kaçırdı. Tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, kenarda uzun süre güldü.
media.fenerbahce.org

İşte o anlar 👇🏻

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