onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öldürülen Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öldürülen Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 15:27 Son Güncelleme: 23.05.2025 - 15:29

Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, Sulukahya'nın sarkıntılık yaptığını kendisini korumak için üzerinde taşıdığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnternetten tanıştığı Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı.

İnternetten tanıştığı Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı.

22 Mayıs Perşembe günü saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş'taki evine gelmiş, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi (21) evine davet etmişti. 

Kısa süre sonra genç kız, Sulukahya'nın evine geldi. İkili arasında çıkan kavgada kadın bıçakla Sulukahya'yı yaralayıp olay yerinden kaçmış, kanlar içerisinde kalan Sulukahya, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli Fatma Gülsüm P., de kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalanmıştı. 'Kasten Öldürme' suçundan adli işlem başlatılan Fatma Gülsüm P.'nin ifadesine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, 'Mehmet Serdar Sulukaya ile Happn isimli sosyal medya uygulamasında tanıştık. Sohbet amaçlı buluştuk. Eve geçtiğimizde bana sarkıntılık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi korumak için üzerinde taşıdığım bıçakla saldırdım' dediği öğrenildi.

İkilinin eve girerken ve Fatma Gülsüm P.’nin cinayet sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın