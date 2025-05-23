Öldürülen Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, Sulukahya'nın sarkıntılık yaptığını kendisini korumak için üzerinde taşıdığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
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İnternetten tanıştığı Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya’yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı.
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İkilinin eve girerken ve Fatma Gülsüm P.’nin cinayet sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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