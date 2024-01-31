Olduğun Gibi Çooook Güzelsin: Kendini Kabul Edip Her Şeyinle Sevmek İçin 12 Neden

Bedenine iyi davranırken kendi tempona uygun bir egzersiz planına geçmen de önemli. Bu sayede hem daha fit bir görünüm kazanabilir hem de üzerindeki kötü enerjiyi evrene geri gönderebilirsin. Ama bu sırada bedenini aşırı zorlamaman da gerekli. Unutma, herkesin bir sınırı var ve senin limitlerin herkesinkiyle aynı olmak zorunda değil. Bu nedenle bu limit, sadece senin bilebileceğin bir konu! 😘