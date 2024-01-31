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Olduğun Gibi Çooook Güzelsin: Kendini Kabul Edip Her Şeyinle Sevmek İçin 12 Neden

etiket Olduğun Gibi Çooook Güzelsin: Kendini Kabul Edip Her Şeyinle Sevmek İçin 12 Neden

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 22:01

Kendini sevmek aslında hiç de sandığın kadar zor değil çünkü sen zaten kendinin en iyi versiyonusun. Eğer hala bu fikre katılmıyorsan seni ikna etmek için birkaç önerimiz var!

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1. Vücudunu sevmeyi öğren.

Herkesin birbirinden farklı olduğunu biliyorsun, elbette buna vücut ölçüleri de dahil. Bu nedenle kendi bedenini olduğu gibi kabul etmeye başlaman çok ama çok önemli. Kim ne derse desin, senden başka kimsenin senin bedenin hakkında konuşmaya hakkı yok. Bu nedenle sen kendi bedenini sevdikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek, göreceksin. 😍

2. Kendini başkalarıyla karşılaştırma.

Kendini bir arkadaşınla, kardeşinle veya bir sosyal medya fenomeniyle karşılaştırmayı bir an önce bırak. Çünkü böyle yaparak kendinden başkasına zarar vermezsin. Sen o kadar değerli ve özelsin ki kendini kimseyle karşılaştırmayı aklından bile geçirmemelisin. Bırak isteyen kendini seninle karşılaştırsın. 😉

3. Yapabildiklerine odaklan.

Kendi ruhunda derin yaralar açacağına, iyi yapabildiğin şeylere odaklan ve bunlardan destek almayı öğren. Seni başkalarından ayıran güçlü taraflarını yeniden keşfet, seni özel kılan bütün detayları aklına getir ve kendini kabullenmekte zorlandığın her an bu eşsiz özelliklerini tek tek hatırla. Unutma, sen çok güçlüsün! 💪

4. Enerjini yüksek tut.

Etrafa neşe saçarak enerji patlamaları yaşaman, kendi vücudunda ne kadar rahat ettiğini gösterir. Dolayısıyla canının sıkkın olduğu her an seni mutlu eden neşeli bir müzik çalabilir ve kendini ayna karşısında özgürce ritme bırakabilirsin. Üstelik bu sırada öyle muhteşem şekilde dans etmeye de ihtiyacın yok, sadece biraz hareket edip üzerindeki ataleti atsan yeter. Göreceksin sana çok iyi gelecek. 🤩

5. Kendinle aynada göz göze gelmekten çekinme.

İnsan herkesten kaçabilir ama kendinden asla! Bu nedenle bir an önce kendini tanıyıp ona yaklaşmaktan başka çaren yok. Bunun en kolay yolu ise aynada her sabah gördüğün yüze 'Merhaba' demen, ona gülümsemen ve onunla konuşman. Kendi kendine bakmaktan çekinmeyerek kendini daha kolay sevebilirsin. Sonuçta sen böyle muhteşemsin! 🥰

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6. Bedenine iyi bak.

Kendi bedenini kabullenirken ona saygı duymayı ve onu korumayı da öğrenmen gerek. Bu nedenle yediğin içtiğin ne varsa bunların sağlıklı olmasına dikkat etmelisin. Eğer kilo fazlan varsa şok diyetler yaparak vücudunu stres altına sokmak yerine, sağlıklı bir beslenme planına geçebilir ve bunu ömür boyu sürdürebilirsin. Sonuçta yemek içmek de bir tür keyif işi değil mi? 😋

7. Limitlerini bil.

Bedenine iyi davranırken kendi tempona uygun bir egzersiz planına geçmen de önemli. Bu sayede hem daha fit bir görünüm kazanabilir hem de üzerindeki kötü enerjiyi evrene geri gönderebilirsin. Ama bu sırada bedenini aşırı zorlamaman da gerekli. Unutma, herkesin bir sınırı var ve senin limitlerin herkesinkiyle aynı olmak zorunda değil. Bu nedenle bu limit, sadece senin bilebileceğin bir konu! 😘

8. Kendine karşı acımasız olma.

Zor anlarda hıncını kendinden çıkarıyorsan bu huyundan bir an önce vazgeç ve kendine karşı şefkat göstermeyi öğren. Hayatta bazen herkes hata yapabilir, bocalayabilir veya kendini kötü hissedebilir. Bu zaten insan olmanın en güzel yanı. Bu nedenle bu kötü anlarda bile en azından hissedebildiğin için kendine saygı duy, hatalarından ders çıkarmaya çalış ve yarın bunu telafi edeceğini bilerek kendine sarıl! 🧡🤗

9. Instagram filtrelerine kanma.

Sosyal medyanın, özellikle de Instagram'ın yarattığı tek tip vücut jargonundan hepimizin haberi var. Ama hepimiz bunun sadece filtreden ibaret olduğunu da öğrendik. Bu nedenle sen de bize katıl ve internette gördüğün her şeye inanmayı bırak. Sonuçta bu maddedeki gifi ararken bile aynı kadının 4-5 farklı yüze sahip olduğunu gördük. Filtrelere kanarak kendini hiç olmayan bir şey için üzme diye söylüyoruz. 😎

10. Pozitif ol.

Kendini mutlu olmaya zorla. Evet doğru duydun, biraz zorla lütfen. Örneğin; her gün aynada kendine gülerek işe başla, yataktan kalktığında nefes aldığın için mutlu hisset veya kendini ufak başarıların için kutla. Daha sonra bu enerjiyi hayatının bütün aşamalarına yay ve parça parça büyüt. Göreceksin, etrafındaki enerji de seninle birlikte dönüşecek! 👏🤩

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11. Hayır demeyi öğren.

Kötü arkadaşlıklara, toksik ilişkilere, zoraki buluşmalara ve yapmak istemediğin ne varsa hepsine kocaman bir 'Hayır' de! Bu öz güvenini fena halde tetikleyecek ve çok iyi hissettirecek. Daha sonra da verdiğin bu reaksiyondan ötürü kendini bol bol kutlayacaksın. Haydi rahatsız olduğun şeyleri hayatından tek tek çıkarmaya başla. ✌️

12. Kendini çok sev.

Aynada gördüğün görüntü öyle korkunç bir gerçek değil, sadece kendinsin ve sen bütün kusurlarınla güzelsin. Görüp de memnun olmadığın ne varsa o minik kusurları tanımaya çalış, onların sana yaşattıklarını anımsa ve bütün bunlardan beslen. Kendini tamamen kabul etmen biraz zaman alabilir ve düşündüğünden daha fazla çaba gerektirebilir. Ama yolun sonu çok mutlu ve huzurlu, sadece azıcık gayret etsen olacak gibi. Lütfen asla pes etme, biz burada seni bekliyoruz! 👏😘

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