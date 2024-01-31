Olduğun Gibi Çooook Güzelsin: Kendini Kabul Edip Her Şeyinle Sevmek İçin 12 Neden
Olduğun Gibi Çooook Güzelsin: Kendini Kabul Edip Her Şeyinle Sevmek İçin 12 Neden
Kendini sevmek aslında hiç de sandığın kadar zor değil çünkü sen zaten kendinin en iyi versiyonusun. Eğer hala bu fikre katılmıyorsan seni ikna etmek için birkaç önerimiz var!
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1. Vücudunu sevmeyi öğren.
2. Kendini başkalarıyla karşılaştırma.
3. Yapabildiklerine odaklan.
4. Enerjini yüksek tut.
5. Kendinle aynada göz göze gelmekten çekinme.
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6. Bedenine iyi bak.
7. Limitlerini bil.
8. Kendine karşı acımasız olma.
9. Instagram filtrelerine kanma.
10. Pozitif ol.
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11. Hayır demeyi öğren.
12. Kendini çok sev.
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