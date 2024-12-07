Okuyunca Toplantı, Metrobüs Dinlemeyip Kahkahayı Basacağınız Efsane Çakallarla Dans Replikleri
Okuyunca Toplantı, Metrobüs Dinlemeyip Kahkahayı Basacağınız Efsane Çakallarla Dans Replikleri
Yerli komedi filmi denince akıllara gelen Çakallarla Dans serisi, eğlenceli karakterleri ve zekice yazılmış diyaloglarıyla hafızalara kazındı. Timur Acar, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu gibi başarılı oyuncuların hayat verdiği karakterler, her filmde izleyenleri kahkahaya boğmayı başardı. Film unutulmaz repliklerle günlük dilimize bile etki etmeyi de başardı. İşte Çakallarla Dans serisinden derlediğimiz ortamlarda kullanabileceğiniz en komik ve akılda kalıcı replikler!
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1. Hazırsanız başlıyoruz! "Hastasıyız dedeeee!"
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2. "Kapım, kafana sıkıştı."
3. “Uzun lafın kısası eğer o 300 milyar bana girerse ben de sana girerim Servet!"
4. "Kartalı öldüren kendi tüylerinden yapılan oktur."
5. “Gökhan... Kardeşim benim, güzel arkadaşım senin ben a*ına koyim!”
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6. "Evlilik, kale gibidir. Dışardakiler içeri girmeye çalışır, içerdekiler dışarı çıkmaya çalışır."
7. "Mantık evliliği mi kaldı lan, borç evliliği var artık."
8. Servet her yere yakışacak o lafı edeli 14 sene oldu: "Hayaller Paris, gerçekler Dikili!"
9. "Köşeyi dönerim sanmıştım, dönemedim. Kavşaktan geri döndüm abi."
10. "Düşenin dostu olmaz demişler, yalan! Ben düştüm, siz yanımdasınız oğlum!"
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11. "Paraya para demem, nakit derim!"
12. "Hayat felsefesi gibi düşün, battı balık yan gider!"
13. "Benim adım Hikmet, işim bitmek tükenmek bilmez hizmet!"
14. "Abi, delikanlılık ruhumuzda var ama karnımız aç!"
15. "Hayat dediğin kartvizit gibi abi, evirirsin çevirirsin bir iş çıkar."
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16. "Kafamda deli sorular, cebimde 50 kuruş var abi."
17. "Herkesin bir planı vardır, ama bizimki biraz plansız!"
18. "Abi, hayat çok pahalı ya. Yemin ediyorum yaşamak lüks oldu."
19. "Aşk dediğin şey de elektrik gibi abi, çarpar geçer."
20. "Orta yere lak diye..."
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21. Ve son olarak biliyorsunuz: "Deliye her gün bayram!"
Çakallarla Dans'ın yeni filmi "Çakallarla Dans 7", 6 Aralık’ta sinemalarda olacak. Meraklısına, film bu kez Türkiye'de değişen fiyat algısı üzerinden kahkahalara boğacak.
"Bu kez mesele çakallarla dans etmekte değil, zamlarla dans etmekte!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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