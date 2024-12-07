onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Okuyunca Toplantı, Metrobüs Dinlemeyip Kahkahayı Basacağınız Efsane Çakallarla Dans Replikleri

Okuyunca Toplantı, Metrobüs Dinlemeyip Kahkahayı Basacağınız Efsane Çakallarla Dans Replikleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.12.2024 - 16:31

Yerli komedi filmi denince akıllara gelen Çakallarla Dans serisi, eğlenceli karakterleri ve zekice yazılmış diyaloglarıyla hafızalara kazındı. Timur Acar, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu gibi başarılı oyuncuların hayat verdiği karakterler, her filmde izleyenleri kahkahaya boğmayı başardı. Film unutulmaz repliklerle günlük dilimize bile etki etmeyi de başardı. İşte Çakallarla Dans serisinden derlediğimiz ortamlarda kullanabileceğiniz en komik ve akılda kalıcı replikler!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hazırsanız başlıyoruz! "Hastasıyız dedeeee!"

1. Hazırsanız başlıyoruz! "Hastasıyız dedeeee!"

2. "Kapım, kafana sıkıştı."

2. "Kapım, kafana sıkıştı."

3. “Uzun lafın kısası eğer o 300 milyar bana girerse ben de sana girerim Servet!"

3. “Uzun lafın kısası eğer o 300 milyar bana girerse ben de sana girerim Servet!"

4. "Kartalı öldüren kendi tüylerinden yapılan oktur."

4. "Kartalı öldüren kendi tüylerinden yapılan oktur."

5. “Gökhan... Kardeşim benim, güzel arkadaşım senin ben a*ına koyim!”

5. “Gökhan... Kardeşim benim, güzel arkadaşım senin ben a*ına koyim!”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Evlilik, kale gibidir. Dışardakiler içeri girmeye çalışır, içerdekiler dışarı çıkmaya çalışır."

6. "Evlilik, kale gibidir. Dışardakiler içeri girmeye çalışır, içerdekiler dışarı çıkmaya çalışır."

7. "Mantık evliliği mi kaldı lan, borç evliliği var artık."

7. "Mantık evliliği mi kaldı lan, borç evliliği var artık."

2010 yılında yayınlanan Çakallarla Dans filminden Gökhan'ın unutulmaz repliği...

8. Servet her yere yakışacak o lafı edeli 14 sene oldu: "Hayaller Paris, gerçekler Dikili!"

8. Servet her yere yakışacak o lafı edeli 14 sene oldu: "Hayaller Paris, gerçekler Dikili!"

9. "Köşeyi dönerim sanmıştım, dönemedim. Kavşaktan geri döndüm abi."

9. "Köşeyi dönerim sanmıştım, dönemedim. Kavşaktan geri döndüm abi."

Hepimize biraz bundan oldu...

10. "Düşenin dostu olmaz demişler, yalan! Ben düştüm, siz yanımdasınız oğlum!"

10. "Düşenin dostu olmaz demişler, yalan! Ben düştüm, siz yanımdasınız oğlum!"

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede'nin en afilli sözüydü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Paraya para demem, nakit derim!"

11. "Paraya para demem, nakit derim!"

Biz de bi' diyebilsek!

12. "Hayat felsefesi gibi düşün, battı balık yan gider!"

12. "Hayat felsefesi gibi düşün, battı balık yan gider!"

13. "Benim adım Hikmet, işim bitmek tükenmek bilmez hizmet!"

13. "Benim adım Hikmet, işim bitmek tükenmek bilmez hizmet!"

Racon, deyince de Hikmet be!

14. "Abi, delikanlılık ruhumuzda var ama karnımız aç!"

14. "Abi, delikanlılık ruhumuzda var ama karnımız aç!"

15. "Hayat dediğin kartvizit gibi abi, evirirsin çevirirsin bir iş çıkar."

15. "Hayat dediğin kartvizit gibi abi, evirirsin çevirirsin bir iş çıkar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. "Kafamda deli sorular, cebimde 50 kuruş var abi."

16. "Kafamda deli sorular, cebimde 50 kuruş var abi."

2016 yılında 50 kuruş fakirlik belirtisiydi şimdi söylesek uzaydan gelmişiz gibi bakarlar.

17. "Herkesin bir planı vardır, ama bizimki biraz plansız!"

17. "Herkesin bir planı vardır, ama bizimki biraz plansız!"

Anı yaşa, carpe diem, yani!

18. "Abi, hayat çok pahalı ya. Yemin ediyorum yaşamak lüks oldu."

18. "Abi, hayat çok pahalı ya. Yemin ediyorum yaşamak lüks oldu."

Daha haklı bir cümle duymadık.

19. "Aşk dediğin şey de elektrik gibi abi, çarpar geçer."

19. "Aşk dediğin şey de elektrik gibi abi, çarpar geçer."

20. "Orta yere lak diye..."

20. "Orta yere lak diye..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Ve son olarak biliyorsunuz: "Deliye her gün bayram!"

21. Ve son olarak biliyorsunuz: "Deliye her gün bayram!"

Çakallarla Dans'ın yeni filmi "Çakallarla Dans 7", 6 Aralık’ta sinemalarda olacak. Meraklısına, film bu kez Türkiye'de değişen fiyat algısı üzerinden kahkahalara boğacak.

Çakallarla Dans'ın yeni filmi "Çakallarla Dans 7", 6 Aralık’ta sinemalarda olacak. Meraklısına, film bu kez Türkiye'de değişen fiyat algısı üzerinden kahkahalara boğacak.

"Bu kez mesele çakallarla dans etmekte değil, zamlarla dans etmekte!"

"Bu kez mesele çakallarla dans etmekte değil, zamlarla dans etmekte!"

Filmin tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın