Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Sömestr Tatili 1 Ay mı Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in daha önce yaptığı açıklamalara göre, şu anda Türkiye genelinde ara tatillerin kaldırılması gibi bir gündem yok. Ancak il bazlı ya da bölgesel uygulamalar değerlendirmeye alınabilir.

Tartışmaların bu kadar büyümesinin ardından bakanlığın yeni dönem başlamadan önce resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Eğitim takvimiyle ilgili yapılacak bir değişiklik, milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmeni doğrudan etkileyecek. Bu nedenle alınacak kararın pedagojik, psikolojik ve sosyoekonomik etkileri göz önünde bulundurularak verilmesi bekleniyor.