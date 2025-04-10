Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Sömestr Tatili 1 Ay mı Olacak?
Okullarda uygulanacak tatil sistemiyle ilgili ortaya atılan iddialar öğrenci, veli ve öğretmenleri yeniden ekran başına kilitledi. Ara tatiller kalkıyor mu, 15 tatil 1 ay mı oluyor gibi sorular arama motorlarında sıkça aratılmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan iddialar nedeniyle konu hakkında net bir açıklama bekleniyor. Öğrenciler bu ihtimali sevinçle karşılarken, uzmanlardan ve öğretmenlerden dikkat çeken eleştiriler geldi. Peki sömestr tatili 1 ay mı olacak? Ara tatil kalkıyor mu?
İşte detaylar...
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Ara Tatil Kalkıyor mu? 15 Gün Tatil 30 Gün mü Olacak?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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