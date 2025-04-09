Oğuzhan Uğur Tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in Özgür Kalması İçin Seslendi
Oğuzhan Uğur Tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in Özgür Kalması İçin Seslendi
Yönetmen İlker Canikligil geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle tutuklanan Canikligil'in tutukluluğu ile ilgili bugün Oğuzhan Uğur uzun bir yazı yazdı. Uğur'un Instagram'da yazdığı yazının detayları içeriğimizde 👇
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Yönetmen İlker Canikligil, 26 Mart tarihinde suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutuklanmıştı.
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Oğuzhan Uğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi 👇
"Özgür kalsın, ağız tadıyla linçleyelim"
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