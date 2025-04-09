Oğuzhan Uğur Tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in Özgür Kalması İçin Seslendi

Günahsız melekler gibi takılan kimleri kimleri gördük, tek ağır eleştiride içlerinden canavarlar çıktı. Dürüstlüğe dem vuranların yalanlarını, namus bekçilerinin pornolarını, memleketin okumuş prof.’larının başka kaynaklardan çalarak yayınladıklarını gördük.

Ne olur maske düşünce? Linç olur efendim. Küfür olur, kınama olur, takipten çıkılır, engellenir hatta. Sonra bi özür yazısı gelir, o yazıyı da linçleriz, uzaklaştırır, sindiririz. Konu kapanır gider. Bizim alıştığımız normal akış bu. Yani buydu… Artık linç yok farkında mısınız? Hapis var.

Siz olsaydınız mesela? Ne düşürürdü maskenizi? Hangi özelliğiniz, hangi cümleniz? Tamam tamam, siz takmıyorsunuz, siz hep sizsiniz =) Arkadaş ortamında değiliz sonuçta, haklısınız.

İlker Canikligil 15 gündür tutuklu. O, maskesi yüzüne küçük gelen bilgili biridir. Can sıkabilir, gıcık bulabilirsiniz. Fakat katliam çağrısı yapmadı, bunu örgütlemedi, bunun için mücadele de vermedi. Dümdüz linç yiyeceği uzun ve üstten bir cümle kurdu. Kızgın ve net de değildi, güldü hatta, güldü ve geçti. Kabul edilebilir mi? Kırıcı tabii, edilmez. Peki hakkı hapis mi?.. Umarım değildir.

İlker Canikligil’in en yakın zamanda özgür kalmasını dilerim. Özgür kalsın, ağız tadıyla linçleyelim.