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Oğuzhan Uğur Tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in Özgür Kalması İçin Seslendi

Oğuzhan Uğur Tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in Özgür Kalması İçin Seslendi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.04.2025 - 12:40 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 12:42

Yönetmen İlker Canikligil geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle tutuklanan Canikligil'in tutukluluğu ile ilgili bugün Oğuzhan Uğur uzun bir yazı yazdı. Uğur'un Instagram'da yazdığı yazının detayları içeriğimizde 👇

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Yönetmen İlker Canikligil, 26 Mart tarihinde suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutuklanmıştı.

Yönetmen İlker Canikligil, 26 Mart tarihinde suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutuklanmıştı.

Canikligil, son paylaşımında şöyle demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66'

Oğuzhan Uğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi 👇

Oğuzhan Uğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi 👇

'İlker Canikligil 15 gündür tutuklu. Bazen arkadaş ya da aile ortamında konuştuğumuz konuları X’e yazdığımızı falan düşünüyorum. Gebertirlerdi bizi sanırım. Siyaset geyiklerimizi ya da tartışmalarımızı çekse biri videoya mesela, yayınlasa… Üfff. Hayatımızı öperlerdi büyük ihtimalle, en yumuşak yerlerinden hem de. Sanırım bunu bir tek ben yaşamıyorumdur. 🥶 İlla vardır aranızda ara ara bunu düşünenler. Sosyal mecralara giriş yaptığımızda takındığımız maskeler bizlere ne kadar benzese de biz değiliz aslında. Bu yüzden alınmam, yoksa da ‘var!’ yazan muhakkak olacaktır yoruma. Maskeleri eleştirdiğimden de değil, bizzat kullanıyorum, nasıl eleştireyim? Görücüye çıkıyoruz yüzlere, binlere, milyonlara… Hafif bi makyaj şart. Ancak çok zordur o makyajı taşımak.'

"Özgür kalsın, ağız tadıyla linçleyelim"

"Özgür kalsın, ağız tadıyla linçleyelim"

Günahsız melekler gibi takılan kimleri kimleri gördük, tek ağır eleştiride içlerinden canavarlar çıktı. Dürüstlüğe dem vuranların yalanlarını, namus bekçilerinin pornolarını, memleketin okumuş prof.’larının başka kaynaklardan çalarak yayınladıklarını gördük.

Ne olur maske düşünce? Linç olur efendim. Küfür olur, kınama olur, takipten çıkılır, engellenir hatta. Sonra bi özür yazısı gelir, o yazıyı da linçleriz, uzaklaştırır, sindiririz. Konu kapanır gider. Bizim alıştığımız normal akış bu. Yani buydu… Artık linç yok farkında mısınız? Hapis var.

Siz olsaydınız mesela? Ne düşürürdü maskenizi? Hangi özelliğiniz, hangi cümleniz? Tamam tamam, siz takmıyorsunuz, siz hep sizsiniz =) Arkadaş ortamında değiliz sonuçta, haklısınız.

İlker Canikligil 15 gündür tutuklu. O, maskesi yüzüne küçük gelen bilgili biridir. Can sıkabilir, gıcık bulabilirsiniz. Fakat katliam çağrısı yapmadı, bunu örgütlemedi, bunun için mücadele de vermedi. Dümdüz linç yiyeceği uzun ve üstten bir cümle kurdu. Kızgın ve net de değildi, güldü hatta, güldü ve geçti. Kabul edilebilir mi? Kırıcı tabii, edilmez. Peki hakkı hapis mi?.. Umarım değildir.

İlker Canikligil’in en yakın zamanda özgür kalmasını dilerim. Özgür kalsın, ağız tadıyla linçleyelim.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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