Odysseia Geri Dönüyor: 3.000 Yıllık Yolculuk Neden Hala Bitmedi?

Yeni filmin dünya çapında yaratacağı ilgi, Türkiye açısından önemli bir kültür turizmi fırsatı olabilir.

Troya, Assos, Bozcaada, İzmir ve Batı Anadolu kıyıları; yalnızca arkeolojik alanlar olarak değil, Odysseia'nın anlatısıyla bütünleşen bir 'epik rota' olarak yeniden konumlandırılabilir.

Nasıl ki İspanya Don Kişot'u, İngiltere Kral Arthur'u, İskoçya Macbeth'i veya İtalya Dante'yi güçlü destinasyon markalarına dönüştürdüyse; Anadolu da Homeros ve Odysseia mirasını dünya kültür turizmine çok daha etkili biçimde kazandırabilir.

Belki de bugün vizyona giren film, sadece sinema salonlarını değil, Anadolu'nun binlerce yıllık hikâyelerini de yeniden dünyanın gündemine taşıyacaktır.

Medeniyetler yalnızca taşlarla değil, hikâyelerle ayakta kalır.

Ve bazı hikâyeler vardır ki...

Aradan üç bin yıl geçse bile insanlığa hâlâ yol göstermeye devam eder.