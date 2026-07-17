Odysseia Geri Dönüyor: 3.000 Yıllık Yolculuk Neden Hala Bitmedi?
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Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca sinemasever, Homeros'un yaklaşık üç bin yıl önce kaleme aldığı ölümsüz destan Odysseia'nın yeni sinema uyarlamasıyla yeniden buluşacak.
Aslında vizyona giren yalnızca bir film değil.
İnsanlık tarihinin en büyük yolculuklarından biri yeniden anlatılıyor.
Çünkü Odysseia, yalnızca bir kahramanın eve dönüş hikâyesi değildir.
İnsanın kendini bulma hikâyesidir.
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