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Odun Yerine Sobasına Bunları Koyup Yaktı: Daha Ucuza Geldi

Odun Yerine Sobasına Bunları Koyup Yaktı: Daha Ucuza Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 17:08
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Polonyalı YouTuber Marek Hoffmann, evini ısıtmak için sobasına odun briketi yerine 133 market çöreği koyup yaktı. Hesabına göre çörekler briket kadar ısı veriyor, üstelik daha ucuza geliyordu.

İşte detaylar...

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Deneyden önce çöreklerin ne kadar enerji vereceğini hesapladı.

Deneyden önce çöreklerin ne kadar enerji vereceğini hesapladı.

Hoffmann'ın hesabına göre Lidl'den aldığı bir çörek yaklaşık 440 kilokalori içeriyor. 133 çörek toplam 10 kilo geliyor ve kilogram başına yaklaşık 18,5 MJ enerji veriyor.

Bu değer, sobada yakılan odun briketinin verdiği enerjiyle neredeyse aynı.

Ateşi yakmak için çöreklerin altına çam odunu koydu.

Ateşi yakmak için çöreklerin altına çam odunu koydu.

Çöreklerin kızartıldığı yağ yaklaşık 230 dereceye ulaşınca tutuştu ve zincirleme bir yanma başladı. Sobanın içindeki çörekler kor hâline geldi, dökme demir sobanın yüzeyi 343 dereceye kadar ısındı.

Çörekler yaklaşık 5 saat boyunca yandı.

Çörekler yaklaşık 5 saat boyunca yandı.

Deneyin başında 14 derece olan oda sıcaklığı, 22 dereceye kadar yükseldi. Çörek yakmak, briketten yaklaşık yüzde 37 daha ucuza geldi.

Polonya'daki market fiyatlarına göre 133 çöreğin maliyeti 12 zloti tutarken, Hoffmann'ın kullandığı odun briketinin fiyatı 19 zloti. Video, Polonya'da bol çörek yenen Yağlı Perşembe'den birkaç gün önce çekildiği için Hoffmann çörek fiyatını geçen yılki fiyatlara göre hesapladı.

Hoffmann videonun sonunda, çörekleri yakmak yerine birinin onları yemesinin daha iyi olup olmayacağını da sordu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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