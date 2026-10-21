Odun Yerine Sobasına Bunları Koyup Yaktı: Daha Ucuza Geldi

Deneyin başında 14 derece olan oda sıcaklığı, 22 dereceye kadar yükseldi. Çörek yakmak, briketten yaklaşık yüzde 37 daha ucuza geldi.

Polonya'daki market fiyatlarına göre 133 çöreğin maliyeti 12 zloti tutarken, Hoffmann'ın kullandığı odun briketinin fiyatı 19 zloti. Video, Polonya'da bol çörek yenen Yağlı Perşembe'den birkaç gün önce çekildiği için Hoffmann çörek fiyatını geçen yılki fiyatlara göre hesapladı.

Hoffmann videonun sonunda, çörekleri yakmak yerine birinin onları yemesinin daha iyi olup olmayacağını da sordu.