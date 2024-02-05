Ocak Ayı Enflasyon Oranlarının Açıklanmasıyla Yeni Kira Zam Oranları da Açıklandı
Ocak Ayı Enflasyon Oranlarının Açıklanmasıyla Yeni Kira Zam Oranları da Açıklandı
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Kiracılar ve ev sahipleri arasında son zamanlarda çok fazla duyduğumuz kira zam problemleri devam ediyor.
Kira problemleri devam ederken Ocak ayı enflasyon oranının açılanmasıyla yeni kira zam oranları belli oldu.
Aylık enflasyonun yüzde 6,70, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,86 olarak açıklandığı bu dönemde, iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.
Ocak ayında kira kontrat süresi dolan işletme sahipleri, kiralarını yüzde 54,72 oranında artırarak ödeme yapacaklar.
Bir önceki aydaki zammın yüzde 53,86 olduğu dikkate alındığında, kira artış oranındaki bu yükseliş, iş yerlerini etkileyecek. Bu oran, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,86 artış gösterdi.
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Kiracı ve mülk sahipleri arasındaki dengeyi sağlamak adına konulan yüzde 25 kira zam oranı ise Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.
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