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Ocak Ayı Enflasyon Oranlarının Açıklanmasıyla Yeni Kira Zam Oranları da Açıklandı

Ocak Ayı Enflasyon Oranlarının Açıklanmasıyla Yeni Kira Zam Oranları da Açıklandı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 15:01

Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı Ocak ayı enflasyon oranının ardından kira artış oranı da açıklandı.

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Kiracılar ve ev sahipleri arasında son zamanlarda çok fazla duyduğumuz kira zam problemleri devam ediyor.

Kiracılar ve ev sahipleri arasında son zamanlarda çok fazla duyduğumuz kira zam problemleri devam ediyor.

Kira problemleri devam ederken Ocak ayı enflasyon oranının açılanmasıyla yeni kira zam oranları belli oldu.

Kira problemleri devam ederken Ocak ayı enflasyon oranının açılanmasıyla yeni kira zam oranları belli oldu.

Ocak ayı enflasyon oranının ayrıntıları için👇

Aylık enflasyonun yüzde 6,70, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,86 olarak açıklandığı bu dönemde, iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.

Aylık enflasyonun yüzde 6,70, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,86 olarak açıklandığı bu dönemde, iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.

Ocak ayında kira kontrat süresi dolan işletme sahipleri, kiralarını yüzde 54,72 oranında artırarak ödeme yapacaklar.

Ocak ayında kira kontrat süresi dolan işletme sahipleri, kiralarını yüzde 54,72 oranında artırarak ödeme yapacaklar.

Bir önceki aydaki zammın yüzde 53,86 olduğu dikkate alındığında, kira artış oranındaki bu yükseliş, iş yerlerini etkileyecek. Bu oran, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,86 artış gösterdi.

Bir önceki aydaki zammın yüzde 53,86 olduğu dikkate alındığında, kira artış oranındaki bu yükseliş, iş yerlerini etkileyecek. Bu oran, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,86 artış gösterdi.
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Kiracı ve mülk sahipleri arasındaki dengeyi sağlamak adına konulan yüzde 25 kira zam oranı ise Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Kiracı ve mülk sahipleri arasındaki dengeyi sağlamak adına konulan yüzde 25 kira zam oranı ise Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.
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