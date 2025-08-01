O Senin Hayatının Aşkı mı?
Aşk… Kimi zaman göz göze geldiğin biriyle başlar, kimi zaman da hiç beklemediğin anda kapını çalar. Peki ya senin kalbini çalan kişi gerçekten de o kişi mi? Yoksa sadece güzel bir anın başrolü müydü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onu düşündüğünde ilk hissettiğin şey ne oluyor?
4. Gelecekte onu hayatında nerede hayal ediyorsun?
5. Birlikte sessiz kaldığınızda rahatsız olur musun?
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6. Küçük tartışmalarda ilk adımı kim atar?
7. Onunla ilgili en çok neyi seviyorsun?
8. Seni gerçekten anladığını düşünüyor musun?
9. Ayrı kaldığınızda ne hissedersin?
10. Onunla ilgili en büyük korkun ne?
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O senin hayatının aşkı!
O senin hayatının aşkı olabilir!
O senin hayatının aşkı değil!
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