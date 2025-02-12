Noter Videolarıyla Fenomen Olmuştu: Kayıp Olarak Aranan Sibel Keskiner Cezaevindeymiş!
Noter Videolarıyla Fenomen Olmuştu: Kayıp Olarak Aranan Sibel Keskiner Cezaevindeymiş!
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İzmir’in Torbalı ilçesinde katip olarak çalıştığı noterde çektiği bilgilendirici videolarla tanınan Sibel Keskiner’den haber alınamıyordu.
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Sibel Keskiner’in paylaştığı videolarından bir örnek 👇
Sibel Keskiner’in, Çorum’da düzelenen bir sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sahte evraklarla tapuda işlem yapmaya çalışılan çete çökertildi.
Sibel Keskiner’in de sahte vekaletnamelerin düzenlenmesinde rol oynadığı tespit edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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