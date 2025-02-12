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Noter Videolarıyla Fenomen Olmuştu: Kayıp Olarak Aranan Sibel Keskiner Cezaevindeymiş!

Noter Videolarıyla Fenomen Olmuştu: Kayıp Olarak Aranan Sibel Keskiner Cezaevindeymiş!

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2025 - 16:33

İzmir’de çalıştığı noterde çektiği videolarla fenomen haline gelen Sibel Keskiner’den haber alınamıyordu. Sibel Keskiner’in evrakta sahtecilik suçlamasıyla cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Keskiner iddiaya göre Çorum’da sahte evrakla tapu devri yapan bir çete ile birlikte hareket ediyormuş.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde katip olarak çalıştığı noterde çektiği bilgilendirici videolarla tanınan Sibel Keskiner’den haber alınamıyordu.

İzmir’in Torbalı ilçesinde katip olarak çalıştığı noterde çektiği bilgilendirici videolarla tanınan Sibel Keskiner’den haber alınamıyordu.

Sibel Keskiner’in paylaştığı videolarından bir örnek 👇

Sibel Keskiner’in, Çorum’da düzelenen bir sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı.

Sibel Keskiner’in, Çorum’da düzelenen bir sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sahte evraklarla tapuda işlem yapmaya çalışılan çete çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sahte evraklarla tapuda işlem yapmaya çalışılan çete çökertildi.

Sibel Keskiner’in de sahte vekaletnamelerin düzenlenmesinde rol oynadığı tespit edildi.

Sibel Keskiner’in de sahte vekaletnamelerin düzenlenmesinde rol oynadığı tespit edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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