Bolu’daki Yangın Faciasında Ön Rapor Çıktı: Denetim Sorumlusu İl Özel İdaresi
Bolu’daki Yangın Faciasında Ön Rapor Çıktı: Denetim Sorumlusu İl Özel İdaresi
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yetki polemiği yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın yangınla ilgili görevlendirdiği mülkiye müfettişlerinin ön raporu ortaya çıktı. Raporda, oteli denetleme ile yükümlü kurum olarak İl Özel İdaresi gösterildi. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmıştı.
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönmüş ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, yangını soruşturmak için görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı.
Raporda, otelin Bolu Belediyesi sınırları dışında olduğu ve denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’nin olduğu bilgisi yer aldı.
Raporda, otelde belli dönemlerde denetim yapıldığı, ancak yapılan denetimlerin içeriğinin doğru ve etkin bir şekilde planlanmadığı ifade edildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Sırrı Kösterili ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal’ın hukuki olarak sorumlu olduğu tespit edildi. Genel Sekreter ve yardımcısı tutuklanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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