Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson Haberi Mutfağı Süpürürken Aldı

Carson telefonunu genellikle sessize aldığı için Nobel yetkililerinin aramalarını fark etmemişti. Yetkililer bu kez evdeki eşine ulaştı, eşi telefonu açıp Carson'ı onları geri aramaya ikna etti. Yazar yaşadıklarını biraz saçma bulduğunu söyledi ve olayın içindeki herkesin çıldırmış gibi göründüğünü espriyle ekledi.

Carson ödül haberini aldığı sırada mutfağı süpürdüğünü söyledi.