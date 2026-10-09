article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson Haberi Mutfağı Süpürürken Aldı

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson Haberi Mutfağı Süpürürken Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 17:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Kanadalı yazar Anne Carson, kararı İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki evinde mutfağı süpürürken öğrendi. İsveç Akademisi ödülü 8 Ekim'de duyurmuş, Carson ise aramaları açmadığı için haberi bir süre geç almıştı. O ana ait detaylarsa yeni yeni ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefonu sessizdeydi.

Telefonu sessizdeydi.

Carson telefonunu genellikle sessize aldığı için Nobel yetkililerinin aramalarını fark etmemişti. Yetkililer bu kez evdeki eşine ulaştı, eşi telefonu açıp Carson'ı onları geri aramaya ikna etti. Yazar yaşadıklarını biraz saçma bulduğunu söyledi ve olayın içindeki herkesin çıldırmış gibi göründüğünü espriyle ekledi.

Carson ödül haberini aldığı sırada mutfağı süpürdüğünü söyledi.

Ödül parası kime gidecek?

Ödül parası kime gidecek?

Ödül parasının ne olacağı sorulan Carson, eşiyle birlikte nasıl dağıtacaklarını konuştuklarını anlattı. Barınma sorunu yaşayan bir arkadaşlarına yardım etmeyi planlıyorlar. Çift bunun yanında Sınır Tanımayan Doktorlar'a zaten düzenli bağış yapıyor.

Mitolojiden Nobel'e uzanan yol.

Mitolojiden Nobel'e uzanan yol.

Akademi, Carson'ı klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eseri nedeniyle ödüle layık gördü. 1950'de Toronto'da doğan Carson şiir, düzyazı ve deneme yazıyor, eserlerinde sık sık antik Yunan mitlerinden ve metinlerinden besleniyor. Aynı zamanda klasik filoloji profesörü olan yazarın 1981 tarihli doktora tezi 'Odi et Amo Ergo Sum', yıllar sonra 'Eros the Bittersweet' adlı denemeye dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın