Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson Haberi Mutfağı Süpürürken Aldı
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2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Kanadalı yazar Anne Carson, kararı İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki evinde mutfağı süpürürken öğrendi. İsveç Akademisi ödülü 8 Ekim'de duyurmuş, Carson ise aramaları açmadığı için haberi bir süre geç almıştı. O ana ait detaylarsa yeni yeni ortaya çıktı.
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Telefonu sessizdeydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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