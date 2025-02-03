Nevzat Bahtiyar’ın Cezasına Bir İtiraz da Barodan: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Ettiler
Nevzat Bahtiyar’ın Cezasına Bir İtiraz da Barodan: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Ettiler
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar yargılama sonrasında 4 yıl 6 hapis cezası almıştı. Savcılığın itiraz ettiği cezaya bir itiraz da Diyarbakır Barosu’ndan geldi. Yargılama aşamasında da etkili olan Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.
Kanyak: Emrullah Erdinç
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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, küçük çocuğun cansız bedenini amcanın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay cezaya çarptırılmıştı.
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Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya savcılığın itirazı sonrasında Diyarbakır Barosu da itiraz itiraz etti.
Yargılama aşamasında dosyada katılan sıfatıyla yer alan Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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