Nevzat Bahtiyar’ın Cezasına Bir İtiraz da Barodan: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Ettiler

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar yargılama sonrasında 4 yıl 6 hapis cezası almıştı. Savcılığın itiraz ettiği cezaya bir itiraz da Diyarbakır Barosu’ndan geldi. Yargılama aşamasında da etkili olan Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

Kanyak: Emrullah Erdinç